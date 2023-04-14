Кіно для романтичного вечора: молодіжні бестселери, які стали топовими екранізаціями

В український прокат вийшла комедійна лавсторі "Моє прекрасне нещастя", яка розповідає про харизматичну гарячу парочку головних героїв Еббі і Тревіса. Критики у всьому світі пророкують шалений успіх стрічці, яка знята за бестселером Джеймі Макгвайр. А Еббі і Тревіс можуть стати улюбленцями молодіжної аудиторії і героями нового покоління. Тож ми вирішили згадати найвідоміші молодіжні бестселери, що отримали свої екранізації і стали кінохітами.

"Моє прекрасне нещастя": лавсторі веселої парочки

Інтерес до творчості майбутня письменниця Джеймі Макгвайр проявила у 10 років, коли вона записала своїми нотатками увесь зошит, який отримала на день народження. Містичний роман "Провидіння" став її першим досвідом, потім з'явилася книжка "Моє прекрасне нещастя". До речі, авторка видала роман власним коштом, а зараз твір став світовим хітом, який переклали 50 мовами.

Головна героїня Еббі Абернаті тікає від свого батька і прагне жити своїми інтересами. У коледжі вона знайомиться з привабливим хлопцем Тревісом Меддоксом: її дуже до нього тягне, але Еббі це лякає, вона дає йому відсіч. І тоді Тревіс пропонує їй парі, результати якого призведуть до непередбачуваних наслідків. У головних ролях - молоді і харизматичні актори Вірджинія Гарднер і Ділан Спроус.

Над екранізацією "Мого прекрасного нещастя" працювали продюсери та режисери франшизи "Після". Глядачі навіть побачать деякі посилання на улюблену франшизу.

"Після": чи буде весілля?

Молода авторка Анна Тодд спочатку кожного будня викладала частину історії Тесси і Гардіна, а потім виклала свою книжку на інтернет-платформі. Успіх "Після" був неймовірним. Тодд потрапила до списку авторів бестселерів від New York Times, а журнал Cosmopolitan назвав її феноменом покоління - бо письменниці було лише 24 роки, коли на неї звалилася світова популярність.

Історія Тесси та Гардіна (у виконанні акторів Гіро Файнса-Тіффіна і Джозефін Ленгфорд) змусила битися швидше серця багатьох дівчат, а фільм "Після" став абсолютним бестселером і безумовним кінохітом. Ця пара страждала, мирилася, розтавалася і знову знаходила в собі сили пробачати та рятувати своє кохання. Лишається лише подивитися на великому екрані останню главу кіноісторії, щоб знову переконатися - справжнє кохання перемагає все.

Остання частина "ПІСЛЯ. Назавжди" вийде на екрани цьогоріч - і кажуть, що буде весілля. Виконавці головних ролей здобули всесвітню популярність і любов фанатів.

"Паперові міста": чесна історія про тінейджерів

Роман "Паперові міста" Джона Гріна став бестселером за версією The New York Times - і це не просто оповідка з життя американських підлітків. Це книжка про пошуки себе та свого місця у світі. Про те, чи треба миритися з ситуацією, яка тобі не подобається, або намагатися її змінити. Про те, як люди захохуються в людину або в її образ? І що більш реальне: минуле чи майбутнє? Роман Джона Гріна отримав премію Едгара По як найкращий детективний твір для тінейджерів і був перекладений 11 мовами.

У 2015 році на екрани вийшов фільм за мотивами роману "Паперові міста" з Натом Вульфом і Карою Делевінь у головних ролях, який оцінили та полюбили підлітки. Фільм, як і книжка, правдиво і чесно розповідає про те, як тінейджери відкривають для себе світ. Впевнені, що стрічка посяде гідне місце серед улюблених підліткових фільмів.

"Винні зірки": про кохання, життя і смерть

Ще один роман Джона Гріна, який став хітом: два тижні книжка очолювала списки бестселерів New York Times. Шістнадцятирічна Гейзел Грейс дізнається, що хвора на рак, дівчина йде на зустріч групи підтримки для хворих. І там вона зустріне кохання свого життя — кумедного і винахідливого Огастаса Вотерса, який здатний виконати найзаповітніші бажання коханої...

Головні ролі у стрічці виконали молоді актори Шейлін Вудлі та Енсел Елгорт, а сам фільм став бестселером, зібравши понад $307 млн проти бюджету у $12 млн. Фільм мав шалений успіх і залишається одним із найкращих фільмів для підлітків про життя, любов і смерть.

"Три метри над рівнем неба": любов, яка схожа на мрію

Роман Федеріко Моччіа став культовим на початку 2000-х років - 10 млн примірників розлетілися по світу як гарячі пиріжки. Степ — шибайголова та хуліган, він ганяє на мотоциклі, живе сьогоднішнім днем. Бабі — зразкова дівчина, відмінниця і красуня. Але як така дівчина могла покохати пройдисвіта Степа? Два різні світи зіткнулися у міцних обіймах закоханих. Бабі починає жити захопленнями Степа. А він готовий стати абсолютно іншим — лицарем із її мрій. Але якщо вона не його принцеса?

До речі, сам письменник Федеріко Мочіа став сценаристом нового фільму, в головних ролях якого знялися Маріо Касас і Марія Вальверде. Фільм принісл славу молодим акторам, а також має продовження "Три метри над рівнем неба. Я хочу тебе".

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