Кіра Найтлі назвала улюлений костюм, який коли-небудь носила в кіно

Зірка не здивувала вибором, адже назвала одне з найкутовіших вбрань в історії кіно.

Кіра Найтлі

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі відвідала показ бренду Erdem, який відбувся під час Лондонського тижня моди. Під час заходу британська акторка дала інтерв’ю Vogue і розкрила таємницю — назвала свою улюблену сукню з кіно.

«Мій улюблений костюм, який я коли-небудь носила в кіно, — це, мабуть, зелена сукня з фільму „Спокута“», — сказала Найтлі.

Цей фільм вийшов 2007 року і в одній зі сцен героїня Найтлі — Сесілія — носить сукню на тонких бретельках, яку створила дизайнерка і художниця з костюмів Жаклін Дюрран.

Таке вбрання у фільмі було обрано не випадково — воно мало передавати безліч символів. Ця сукня є однією із найвідоміших у історії кінематографу.

Кіра Найтлі у фільмі «Спокута» / © скриншот з відео

Кіра Найтлі у фільмі «Спокута» / © скриншот з відео

Кіра Найтлі у фільмі «Спокута» / © скриншот з відео

Кіра Найтлі у фільмі «Спокута» / © скриншот з відео

