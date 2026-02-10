ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
304
1 хв

Кіра Найтлі відмовилася від прізвища чоловіка, з яким одружена 13 років

Кіра Найтлі з невідомої причини повернула собі своє дівоче прізвище.

Ольга Кузьменко
Кіра Найтлі

Кіра Найтлі / © Associated Press

Британська акторка з якоїсь причини прибрала прізвище свого чоловіка Джеймса Райтона з офіційних документів.

Пара не з’являлася на публіці разом відтоді, як вони відвідали Вімблдон у липні 2025 року.

Кіра Найтлі і Джеймс Райтон на Вімблдоні / © Getty Images

Кіра Найтлі і Джеймс Райтон на Вімблдоні / © Getty Images

Як пише Daily Mail, 40-річна голлівудська зірка раніше називала себе Кірою Крістіною Райтон. Проте минулої п’ятниці в Реєстраційній палаті її ім’я було змінено на Кіру Крістіну Найтлі з використанням «нових даних», наданих акторкою.

Зміни стосуються її компанії, що займається виконавськими мистецтвами KCK Boo Ltd, активи якої на момент складання останньої фінансової звітності перевищували 11 мільйонів фунтів стерлінгів.

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Нагадаємо, Кіра Найтлі та музикант Джеймс Райтон одружилися 4 травня 2013 року у Мазані, у Франції. Подружжя має дві дочки: Еді Райтон, яка народилася 2015 року і Делайла, яка з’явилася на світ 2019-го.

Кіра Найтлі та Джеймс Райтон / © Getty Images

Кіра Найтлі та Джеймс Райтон / © Getty Images

Чи пов’язана зміна прізвища на своє дівоче з якимись проблемами у шлюбі чи розлученні пари на даний момент не повідомляється, оскільки Кіра Найтлі публічно це не коментувала.

