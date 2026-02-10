- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
- 304
- 1 хв
Кіра Найтлі відмовилася від прізвища чоловіка, з яким одружена 13 років
Кіра Найтлі з невідомої причини повернула собі своє дівоче прізвище.
Британська акторка з якоїсь причини прибрала прізвище свого чоловіка Джеймса Райтона з офіційних документів.
Пара не з’являлася на публіці разом відтоді, як вони відвідали Вімблдон у липні 2025 року.
Як пише Daily Mail, 40-річна голлівудська зірка раніше називала себе Кірою Крістіною Райтон. Проте минулої п’ятниці в Реєстраційній палаті її ім’я було змінено на Кіру Крістіну Найтлі з використанням «нових даних», наданих акторкою.
Зміни стосуються її компанії, що займається виконавськими мистецтвами KCK Boo Ltd, активи якої на момент складання останньої фінансової звітності перевищували 11 мільйонів фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, Кіра Найтлі та музикант Джеймс Райтон одружилися 4 травня 2013 року у Мазані, у Франції. Подружжя має дві дочки: Еді Райтон, яка народилася 2015 року і Делайла, яка з’явилася на світ 2019-го.
Чи пов’язана зміна прізвища на своє дівоче з якимись проблемами у шлюбі чи розлученні пари на даний момент не повідомляється, оскільки Кіра Найтлі публічно це не коментувала.