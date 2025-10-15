ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

Кірстен Данст з’явилася на червоній доріжці у вбранні, яке носила на подіумі українська модель Карина Мазяр

Акторка з’явилася на престижному кінофестивалі, щоб презентувати фільм за своєї участі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кірстен Данст

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст відвідала прем’єру фільму «Грабіжник за покликанням» на Лондонському кінофестивалі. Для заходу вона обрала стримане й елегантне вбрання трохи в ретроестетиці.

Образ Кірстен був з колекції Valentino, яку розробив Алессандро Мікеле. Він включав трохи розкльошені штани у дрібний принт, а також стильний жіночний жакет зі складками на талії, що також мав також підплічники і був прикрашений великим чорним оксамитовим бантом на талії.

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Підтримати Кірстен прийшов її чоловік Джессі Племонс. Вони позували для фото разом обійнявшись. Штани акторки здавалися надто довгими і приховували її туфлі, але, найімовірніше, такий модний хід був навмисним, щоб подовжити візуально ноги.

Кірстен Данст і Джессі Племонс / © Associated Press

Кірстен Данст і Джессі Племонс / © Associated Press

Також нагадаємо, що під час презентації колекції це вбрання на подіумі показала світові українська модель Карина Мазяр.

Карина Мазяр на показі / © Getty Images

Карина Мазяр на показі / © Getty Images

Стиль Кірстен Данст (14 фото)

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Getty Images

Кірстен Данст / © Getty Images

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст / © Getty Images

Кірстен Данст / © Getty Images

Кірстен Данст / © Getty Images

Кірстен Данст / © Getty Images

Кірстен Данст на кінофестивалі у Венеції / © Getty Images

Кірстен Данст на кінофестивалі у Венеції / © Getty Images

Кірстен Данст / © Getty Images

Кірстен Данст / © Getty Images

Кірстен Данст / © Getty Images

Кірстен Данст / © Getty Images

Кірстен Данст / © Getty Images

Кірстен Данст / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
149
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie