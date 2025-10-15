- Дата публікації
Кірстен Данст з’явилася на червоній доріжці у вбранні, яке носила на подіумі українська модель Карина Мазяр
Акторка з’явилася на престижному кінофестивалі, щоб презентувати фільм за своєї участі.
Кірстен Данст відвідала прем’єру фільму «Грабіжник за покликанням» на Лондонському кінофестивалі. Для заходу вона обрала стримане й елегантне вбрання трохи в ретроестетиці.
Образ Кірстен був з колекції Valentino, яку розробив Алессандро Мікеле. Він включав трохи розкльошені штани у дрібний принт, а також стильний жіночний жакет зі складками на талії, що також мав також підплічники і був прикрашений великим чорним оксамитовим бантом на талії.
Підтримати Кірстен прийшов її чоловік Джессі Племонс. Вони позували для фото разом обійнявшись. Штани акторки здавалися надто довгими і приховували її туфлі, але, найімовірніше, такий модний хід був навмисним, щоб подовжити візуально ноги.
Також нагадаємо, що під час презентації колекції це вбрання на подіумі показала світові українська модель Карина Мазяр.