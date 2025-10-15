Кірстен Данст з’явилася на червоній доріжці у вбранні, яке носила на подіумі українська модель Карина Мазяр

Кірстен Данст / © Associated Press

Кірстен Данст відвідала прем’єру фільму «Грабіжник за покликанням» на Лондонському кінофестивалі. Для заходу вона обрала стримане й елегантне вбрання трохи в ретроестетиці.

Образ Кірстен був з колекції Valentino, яку розробив Алессандро Мікеле. Він включав трохи розкльошені штани у дрібний принт, а також стильний жіночний жакет зі складками на талії, що також мав також підплічники і був прикрашений великим чорним оксамитовим бантом на талії.

Кірстен Данст / © Associated Press

Підтримати Кірстен прийшов її чоловік Джессі Племонс. Вони позували для фото разом обійнявшись. Штани акторки здавалися надто довгими і приховували її туфлі, але, найімовірніше, такий модний хід був навмисним, щоб подовжити візуально ноги.

Кірстен Данст і Джессі Племонс / © Associated Press

Також нагадаємо, що під час презентації колекції це вбрання на подіумі показала світові українська модель Карина Мазяр.

Карина Мазяр на показі / © Getty Images