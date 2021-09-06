Класичний костюм і поцілунок від Беллуччі: яким був останній вихід Жана-Поля Бельмондо на червону доріжку

Сьогодні, 6 вересня, стало відомо про смерть легендарного французького актора Жана-Поля Бельмондо. Йому було 88.
Пропонуємо пригадати останній вихід зірки французького кіно на червону доріжку.
У лютому 2018 року Бельмондо відвідав церемонію нагородження премії Lumieres Award, яка минула у Парижі.
На заході актор з'явився у класичному чорному оксамитовому костюмі, білій сорочці, чорній краватці і чорних туфлях. У руці він тримав палицю, на яку спирався.
Позував Жан-Поль у компанії гарячої італійки, колеги і подруги — Моніки Беллуччі, яка мала приголомшливий вигляд у червоній блискучій сукні Alexandre Vauthier.
Акторка тепло обіймала Бельмондо, не приховуючи до нього своїх теплих почуттів. На камеру вона ніжно поцілувала Жана-Поля, а потім поклала голову йому на плече.
Бельмондо дуже сподобалася така увага від красуні Моніки, і він просто світився від щастя, розпливаючись у щирій усмішці. Саме таким — усміхненим і життєрадісним — ми запам'ятаємо великого французького актора.
У нашому матеріалі ми зібрали цікаві факти з життя Жана-Поля Бельмондо.