Класичний костюм і поцілунок від Беллуччі: яким був останній вихід Жана-Поля Бельмондо на червону доріжку

Класичний костюм і поцілунок від Беллуччі: яким був останній вихід Жана-Поля Бельмондо на червону доріжку

Сьогодні, 6 вересня, стало відомо про смерть легендарного французького актора Жана-Поля Бельмондо. Йому було 88.

Пропонуємо пригадати останній вихід зірки французького кіно на червону доріжку.

У лютому 2018 року Бельмондо відвідав церемонію нагородження премії Lumieres Award, яка минула у Парижі.

На заході актор з'явився у класичному чорному оксамитовому костюмі, білій сорочці, чорній краватці і чорних туфлях. У руці він тримав палицю, на яку спирався.

Моніка Беллуччі / Getty Images

Позував Жан-Поль у компанії гарячої італійки, колеги і подруги — Моніки Беллуччі, яка мала приголомшливий вигляд у червоній блискучій сукні Alexandre Vauthier.

Жан-Поль Бельмондо / Associated Press

Акторка тепло обіймала Бельмондо, не приховуючи до нього своїх теплих почуттів. На камеру вона ніжно поцілувала Жана-Поля, а потім поклала голову йому на плече.

Жан-Поль Бельмондо / Associated Press

Жан-Поль Бельмондо / Associated Press

Бельмондо дуже сподобалася така увага від красуні Моніки, і він просто світився від щастя, розпливаючись у щирій усмішці. Саме таким — усміхненим і життєрадісним — ми запам'ятаємо великого французького актора.

У нашому матеріалі ми зібрали цікаві факти з життя Жана-Поля Бельмондо.

Жан-Поль Бельмондо / Associated Press

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