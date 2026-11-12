Клаудія Шиффер опублікувала рідкісне фото доньки, яка готується до світського дебюту в Парижі

Клаудія Шиффер / © Getty Images

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56-річна німецька супермодель і зірка 90-х Клаудія Шиффер поділилася рідкісним сімейним знімком і привітала свою доньку Клементину з днем народження. Дівчині виповнилося 22 роки, і незабаром на неї чекає важлива подія — дебют на знаменитому балу дебютанток у Парижі.

На честь свята Шиффер опублікувала в Instagram архівну фотографію своєї доньки, зроблену в дитинстві. Модель ніжно звернулася до іменинниці, назвавши її «прекрасним діамантом», і побажала їй і надалі сяяти.

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Клаудія Шиффер із донькою Клементиною / © Instagram Клаудії Шиффер

Клементина — донька Клаудії Шиффер та британського режисера Метью Вона. Дівчина рідко з’являється на публіці, тому кожен сімейний знімок привертає увагу шанувальників її знаменитої матері. Відомо, що вона цікавиться мистецтвом і модою, а також успадкувала від матері світле волосся та виразну зовнішність.

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Клементина Вон

Клементина Вон

Клементина Вон

Уже 28 листопада Клементина візьме участь у Le Bal des Débutantes — одному з найвідоміших світських заходів Парижа. Бал відбудеться в готелі Shangri-La і збере молодих дівчат із впливових родин з усього світу. Для Клементини це стане офіційним виходом у світ у новому статусі.

Нагадаємо, раніше донька супермоделі Клаудії Шиффер позувала в купальнику з пишним декольте.

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