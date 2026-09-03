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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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330
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1 хв

Клаудія Шиффер позувала в купальнику у басейні в день свого 56-річчя

Супермодель показала, як відсвяткувала свій день народження.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Клаудія Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Німецька супермодель і зірка 90-х Клаудія Шиффер відзначила 56-річчя ефектною фотосесією у басейні. Вона опублікувала в Instagram знімки, на яких позує в ніжно-рожевому купальнику на тлі мальовничого пейзажу.

На знімках Шиффер відпочиває в басейні з видом на океан. Для святкової фотосесії вона обрала бікіні з високою талією та сіткою. Образ модель доповнила білими сонцезахисними окулярами та золотим кольє з підвіскою у формі серця.

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

«Вдячна за ще один рік навколо Сонця», — написала Шиффер під фотографіями.

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Шанувальники звернули увагу на струнку фігуру 56-річної моделі. Клаудія вже давно веде активний спосіб життя: вона займається силовими тренуваннями, пілатесом, розтяжкою та танцями, а також любить прогулянки й теніс.

Привітати Шиффер поспішили й її знамениті колеги. Серед тих, хто залишив коментарі під публікацією, були Наомі Кемпбелл, Крісті Тарлінгтон та Гелена Крістенсен.

Нагадаємо,  Клаудія Шиффер уже кілька років дотримується традиції свтякувати день народження ефектними знімками в купальнику. Минулого року, коли моделі виповнилося 55 років, вона також влаштувала фотосесію біля басейну, обравши білий купальник.

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