Клаудія Шиффер позувала в купальнику у басейні в день свого 56-річчя

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

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Німецька супермодель і зірка 90-х Клаудія Шиффер відзначила 56-річчя ефектною фотосесією у басейні. Вона опублікувала в Instagram знімки, на яких позує в ніжно-рожевому купальнику на тлі мальовничого пейзажу.

На знімках Шиффер відпочиває в басейні з видом на океан. Для святкової фотосесії вона обрала бікіні з високою талією та сіткою. Образ модель доповнила білими сонцезахисними окулярами та золотим кольє з підвіскою у формі серця.

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Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

«Вдячна за ще один рік навколо Сонця», — написала Шиффер під фотографіями.

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Клаудія Шиффер / © Instagram Клаудії Шиффер

Шанувальники звернули увагу на струнку фігуру 56-річної моделі. Клаудія вже давно веде активний спосіб життя: вона займається силовими тренуваннями, пілатесом, розтяжкою та танцями, а також любить прогулянки й теніс.

Привітати Шиффер поспішили й її знамениті колеги. Серед тих, хто залишив коментарі під публікацією, були Наомі Кемпбелл, Крісті Тарлінгтон та Гелена Крістенсен.

Нагадаємо, Клаудія Шиффер уже кілька років дотримується традиції свтякувати день народження ефектними знімками в купальнику. Минулого року, коли моделі виповнилося 55 років, вона також влаштувала фотосесію біля басейну, обравши білий купальник.

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