- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 98
- Час на прочитання
- 1 хв
Клер Фой у джинсах і шубі зазнімкували лондонські папараці
41-річна британська акторка потрапила під приціл папараці у Лондоні.
Клер Фой найбільш відома як виконавиця ролі молодої королеви Єлизавети II у серіалі «Корона» прямувала до студії Heart Breakfast Radio на радіошоу.
Одягнена зірка була в блакитну сорочку, прямі джинси та м’яку штучну шубу кольору беж, а взута в чоботи на підборах. Також Клер несла в руках бежеву сумку, одягла пояс і сонцезахисні окуляри, мабуть, щоб сховатися від спалахів фотокамер.
Акторка завершила свій повсякденний образ золотим ланцюжком на шиї, легким укладанням та макіяжем у натуральних відтінках.
Минулого разу ми бачили Фой на червоній доріжці в дуже екстравагантній сукні, коли вона відвідала Лондонський кінофестиваль.