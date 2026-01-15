Клер Фой у джинсах і шубі зазнімкували лондонські папараці

Клер Фой / © Getty Images

Клер Фой найбільш відома як виконавиця ролі молодої королеви Єлизавети II у серіалі «Корона» прямувала до студії Heart Breakfast Radio на радіошоу.

Одягнена зірка була в блакитну сорочку, прямі джинси та м’яку штучну шубу кольору беж, а взута в чоботи на підборах. Також Клер несла в руках бежеву сумку, одягла пояс і сонцезахисні окуляри, мабуть, щоб сховатися від спалахів фотокамер.

Клер Фой / © Getty Images

Акторка завершила свій повсякденний образ золотим ланцюжком на шиї, легким укладанням та макіяжем у натуральних відтінках.

Минулого разу ми бачили Фой на червоній доріжці в дуже екстравагантній сукні, коли вона відвідала Лондонський кінофестиваль.