"Код нації, код єднання": Катерина Кухар зі студентами у гарних вишиванках знялися у фотопроєкті

Катерина Кухар зі студентами

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До Дня вишиванки фотограф Ростислав Арно створив особливий фотопроєкт «Код нації, код єднання». Героями знімання стали прима-балерина, народна артистка України Катерина Кухар і студенти Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної, яким вона керує.

Катерина Кухар зі студентами/Фото Ростислав Арно

Фотосесія покликана передати ідею спадкоємності, сили традицій та єднання поколінь. Катерина Кухар і студенти позували у вишиванках від української дизайнерки Юлії Магдич. Образи у жовто-блакитній гамі — як алюзія на кольори українського прапора, а також у чорно-білих — як символ гармонії й рівноваги життя, стали основою візуальної мови проєкту. Фотосесія до свята створена у головному театрі країни — в Національній опері України.

Студентки коледжу/Фото Ростислав Арно

«У День вишиванки особливо відчувається цінність традицій — тих, що живуть у візерунках, у мистецтві, у спадкоємності поколінь. Сьогодні я поруч із молодими артистами — студентами Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної, які є майбутнім нації й нестимуть наш код нації. Одягаючи вишиванку, читаючи нашу класику, танцюючи наші українські вистави, такі як „Лісова пісня“ — вистава, до якої моє серце б’ється по-особливому. Я відкрила її ще зовсім юною, завдяки своїм легендарним педагогам, які передали мені не лише знання, а й любов до сцени. Це спадкоємність поколінь, що передається від серця до серця, з особливою довірою», — розповіла Катерина Кухар.

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Студентки коледжу/Фото Ростислав Арно

Прима-балерина також анонсувала прем’єру «Лісової пісні» за участі студентів та учнів коледжу, яка відбудеться 28 травня на сцені Національної опери України.

Студенти коледжу/Фото Ростислав Арно

«У цьому знімання мені хотілося показати не тільки людей — а зв’язки. Тихі, глибокі, невидимі. Вишиванка тут — не акцент, а мова. Молоді артисти — не позують, вони існують. А театр — не фон, а грунт, з якого все проростає.

Катерина Кухар зі студентами/Фото Ростислав Арно

Катерина Кухар — символ витонченості, глибини й відданості сцені. А поруч — її студенти. Молоді, талановиті, справжні. Вони не просто навчаються — вони вже несуть у собі силу традиції й майбутнє нашої культури», — прокоментував проєкт фотограф Ростислав Арно.

Катерина Кухар зі студентами/Фото Ростислав Арно