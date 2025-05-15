ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
933
Час на прочитання
2 хв

"Код нації, код єднання": Катерина Кухар зі студентами у гарних вишиванках знялися у фотопроєкті

Прима-балерина зі своїми студентами позували у фотосесії у красивих вбраннях із вишивкою від дизайнерки Юлії Магдич.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Катерина Кухар зі студентами

Катерина Кухар зі студентами

До Дня вишиванки фотограф Ростислав Арно створив особливий фотопроєкт «Код нації, код єднання». Героями знімання стали прима-балерина, народна артистка України Катерина Кухар і студенти Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної, яким вона керує.

Катерина Кухар зі студентами/Фото Ростислав Арно

Катерина Кухар зі студентами/Фото Ростислав Арно

Фотосесія покликана передати ідею спадкоємності, сили традицій та єднання поколінь. Катерина Кухар і студенти позували у вишиванках від української дизайнерки Юлії Магдич. Образи у жовто-блакитній гамі — як алюзія на кольори українського прапора, а також у чорно-білих — як символ гармонії й рівноваги життя, стали основою візуальної мови проєкту. Фотосесія до свята створена у головному театрі країни — в Національній опері України.

Студентки коледжу/Фото Ростислав Арно

Студентки коледжу/Фото Ростислав Арно

«У День вишиванки особливо відчувається цінність традицій — тих, що живуть у візерунках, у мистецтві, у спадкоємності поколінь. Сьогодні я поруч із молодими артистами — студентами Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної, які є майбутнім нації й нестимуть наш код нації. Одягаючи вишиванку, читаючи нашу класику, танцюючи наші українські вистави, такі як „Лісова пісня“ — вистава, до якої моє серце б’ється по-особливому. Я відкрила її ще зовсім юною, завдяки своїм легендарним педагогам, які передали мені не лише знання, а й любов до сцени. Це спадкоємність поколінь, що передається від серця до серця, з особливою довірою», — розповіла Катерина Кухар.

Студентки коледжу/Фото Ростислав Арно

Студентки коледжу/Фото Ростислав Арно

Прима-балерина також анонсувала прем’єру «Лісової пісні» за участі студентів та учнів коледжу, яка відбудеться 28 травня на сцені Національної опери України.

Студенти коледжу/Фото Ростислав Арно

Студенти коледжу/Фото Ростислав Арно

«У цьому знімання мені хотілося показати не тільки людей — а зв’язки. Тихі, глибокі, невидимі. Вишиванка тут — не акцент, а мова. Молоді артисти — не позують, вони існують. А театр — не фон, а грунт, з якого все проростає.

Катерина Кухар зі студентами/Фото Ростислав Арно

Катерина Кухар зі студентами/Фото Ростислав Арно

Катерина Кухар — символ витонченості, глибини й відданості сцені. А поруч — її студенти. Молоді, талановиті, справжні. Вони не просто навчаються — вони вже несуть у собі силу традиції й майбутнє нашої культури», — прокоментував проєкт фотограф Ростислав Арно.

Катерина Кухар зі студентами/Фото Ростислав Арно

Катерина Кухар зі студентами/Фото Ростислав Арно

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie