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Кохана футболіста збірної Англії у шоколадному купальнику похизувалася стрункою фігурою і браслетом за 174 тисячі гривень

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Кохана футболіста збірної Англії у шоколадному купальнику похизувалася стрункою фігурою і браслетом за 174 тисячі гривень

Перрі Едвардс/Instagram

30-річна ексучасниця гурту Little Mix показала фото з Туреччини.

Британська співачка і кохана колишнього центрального півзахисника "Ліверпуля" і нинішнього гравця турецького "Бешикташу" Алекса Окслейд-Чемберлена – Перрі Едвардс – опублікувала в Instagram пікатні знімки з Анталії.

На знімках білявка позує біля басейну у коричневому купальнику, який складається із топа з асиметричною бретелькою і плавок.

Перрі Едвардс/Instagram / ©
Перрі Едвардс/Instagram

Перрі продемоснтрувала струнку фігуру і похизувалася пружними сідницями.

Перрі Едвардс/Instagram / ©
Перрі Едвардс/Instagram

Свій пляжний лук Едвардс доповнила сонцезахисними окулярами, підвіскою у вигляді сердечка на ланцюжку, парою сережок-кілець, а також браслетом від французької люксової фірми Van Cleef & Arpels за 174 тисячі гривень (прикраси від цього бренду любить носити королева Камілла).

Перрі Едвардс/Instagram / ©
Перрі Едвардс/Instagram

Нагадаємо, модель і зірка реаліті Арабелла Чі в ефектній золотій білизні продемонструвала ідеальну фігуру.

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Дата публікації
Перегляди
417
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