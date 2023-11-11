Кохана футболіста збірної Англії у шоколадному купальнику похизувалася стрункою фігурою і браслетом за 174 тисячі гривень

Британська співачка і кохана колишнього центрального півзахисника "Ліверпуля" і нинішнього гравця турецького "Бешикташу" Алекса Окслейд-Чемберлена – Перрі Едвардс – опублікувала в Instagram пікатні знімки з Анталії.

На знімках білявка позує біля басейну у коричневому купальнику, який складається із топа з асиметричною бретелькою і плавок.

Перрі Едвардс/Instagram

Перрі продемоснтрувала струнку фігуру і похизувалася пружними сідницями.

Перрі Едвардс/Instagram

Свій пляжний лук Едвардс доповнила сонцезахисними окулярами, підвіскою у вигляді сердечка на ланцюжку, парою сережок-кілець, а також браслетом від французької люксової фірми Van Cleef & Arpels за 174 тисячі гривень (прикраси від цього бренду любить носити королева Камілла).

Перрі Едвардс/Instagram

Нагадаємо, модель і зірка реаліті Арабелла Чі в ефектній золотій білизні продемонструвала ідеальну фігуру.

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