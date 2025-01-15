Кохана Венсана Касселя – Нара Баптіста – стала мамою та показала перше фото дитини

Про народження дитини першим повідомив сам Венсан Кассель – він опублікував у Instagram картинку, на якій зображено хлопчика у спортивній футболці з написом "Каетано". Шанувальники пари зробили висновок, що у них народився син, і йому дали ім'я Каетано.

І ось народження сина підтвердила і сама 28-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста. Вона показала і перше фото з немовлям.

instagram.com/narahbaptista

"Каетано. Дякую, сину, дякую, що вибрав мене своєю мамою, це кохання не вміщується в мені, я переповнена, я плачу, плачу і плачу. Але це чисте кохання!"

Тиждень тому ти народився. І я відродилася", — написала модель під фото.

instagram.com/narahbaptista

Зазначимо, якщо для Баптисти це буде первісток, то Венсан уже є батьком трьох доньок. Дєву та Леоні Кассель йому народила його колишня дружина – актриса Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні – модель Тіна Кунакі. Актор стверджує, що зберігає теплі стосунки з усіма своїми дітьми, хоч і намагається захистити їхнє особисте життя від зайвої уваги з боку преси.

instagram.com/narahbaptista/

Нагадаємо, Венсан Кассель офіційно підтвердив свої відносини з австралійською моделлю Нарою Баптістою, опублікувавши в Instagram кілька фото з нею у листопаді 2023-го. А у травні цього року пара відвідала разом Каннський кінофестиваль та позувала фотографам перед прем'єрою фільму "Партенопа". Кассель був у синьому костюмі та чорній сорочці, а ось його супутниця – у чорній сукні-бюст'є та босоніжках на підборах від Prada.

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