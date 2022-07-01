"Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями": українська співачка поклала рядки з поеми Тараса Шевченка на музику

"Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями": українська співачка поклала рядки з поеми Тараса Шевченка на музику

KRISTONKO чуттєво виконала композицію, створену з рядків твору Тараса Шевченка.

Українська співачка та блогерка KRISTONKO випустила пісню на рядки з поеми "Катерина" Тараса Шевченка. Композиця отримала назву "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями".

"Давно хотіла зробити пісню саме на вірші Тараса Григоровича Шевченка. Мелодія на ці рядки "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями", десь пів року крутилась в моїй в голові. Згодом прийшло натхнення, на одній хвилі я зробила пісню. Першими мій трек почули друзі. Сказали, що круто та нестандартно. Я дуже задоволена, тому що хотіла зробити щось нове та не притаманне мені", - поділилася дівчина.

Твори Шевченка, написані майже два століття тому, стали актуальними сьогодні та набули своєрідного сенсу у цей нелегкий для всіх українців час.

Артистка зауважила, що мова завжди має значення.

"Мова пісень у будь-якому разі має значення. Мова - це наш генетичний код. Мова це одна з найважливіших речей, яка визначає нас, як українців. До прикладу поляки, в них навіть питання таке не виникає. В Польщі своя польська мова і тільки так. В Україні повинно бути так само! Українське - найкраще!", - сказала KRISTONKO.

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