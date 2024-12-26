Кокетлива білявка: модель у мінісукні з відвертим декольте похизувалася спокусливими грудьми

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Джессіка Гейл – опублікувала в Instagram фото, на яких показала новий пікантний лук.

Білявка кокетливо позувала на ліжку у спальні у мініатюрній чорній сукні з відвертим вирізом. Вона похизувалася пишними і сексуальними грудьми, які, здавалося, ось-ось випадуть із її декольте.

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

А ще вона продемонструвала стрункі ноги. Взута Джессіка була у чорні босоніжки на шпильках.

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

Лук красуня доповнила зачіскою з легкими локонами, вечірнім макіяжем, французьким манікюром і білим педикюром. На руках у неї були золоті браслети і каблучки.

Джессіка Гейл/Instagram Джессіки Гейл

Нагадаємо, раніше Джессіка Гейл позувала на фото навприсядки у чорній мінісукні з глибоким вирізом та атласними лацканами, які імітували жакет, і в мереживному бюстгальтері та панчохах.

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