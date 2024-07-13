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Кокетлива блондинка: британська зірка реаліті продемонструвала лук у лимонній сукні з декольте та рюшами

Кокетлива блондинка: британська зірка реаліті продемонструвала лук у лимонній сукні з декольте та рюшами

Кокетлива блондинка: британська зірка реаліті продемонструвала лук у лимонній сукні з декольте та рюшами

Арабелла Чі

Арабелла Чі показала чудовий варіант аутфіту на літо.

Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram серію знімків, на яких похизувалася кокетливим літнім образом.

На фото красуня постала у легкій лимонній сукні з відвертим декольте та рюшами. Вбрання чудово підкреслило її струнку і спокусливу фігуру.

Арабелла Чі / ©
Арабелла Чі
Арабелла Чі / ©
Арабелла Чі

Арабелла зробила укладання з локонами, ніжний макіяж і прикрасила шию золотими ланцюжками з підвісками.

Арабелла Чі / ©
Арабелла Чі

Нагадаємо, Арабелла Чі у золотому бікіні позувала у морі після того, як скупалася.

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