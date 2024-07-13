Кокетлива блондинка: британська зірка реаліті продемонструвала лук у лимонній сукні з декольте та рюшами

Арабелла Чі показала чудовий варіант аутфіту на літо.
Британська модель і зірка реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – опублікувала в Instagram серію знімків, на яких похизувалася кокетливим літнім образом.
На фото красуня постала у легкій лимонній сукні з відвертим декольте та рюшами. Вбрання чудово підкреслило її струнку і спокусливу фігуру.
Арабелла зробила укладання з локонами, ніжний макіяж і прикрасила шию золотими ланцюжками з підвісками.
Нагадаємо, Арабелла Чі у золотому бікіні позувала у морі після того, як скупалася.
Читайте також:
- Щоб бути стрункою і сексуальною: британська модель у бікіні показала, що поїла на обід
- Приймала сонячні ванни: британська модель у білому бікіні похизувалася пружними сідницями
- Ух, які: британська модель у чорному бікіні похизувалася сексуальними сідницями