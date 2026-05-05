- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 194
- Час на прочитання
- 1 хв
Кохана Паттінсона — Сьюкі Вотергаус — у пудрово-рожевій сукні з декольте до пупка позувала на Met Gala
34-річна модель і акторка постала на модній події в образі грецької богині.
Кохана Роберта Паттінсона — Сьюкі Вотергаус — відвідала благодійний Бал Інституту костюма Met Gala 2026, який відбувся у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку.
Акторка обрала для своєї появи кастомну пудрово-рожеву сукню з драпуванням довжини максі від Michael Kors. Вбрання мало довгі хвости-шлейфи й акценте глибоке декольте до пупка.
У неї було розпущене волосся, яке вона прикрасила, наче грецька богиня, аксесуаром у вигляді обідка з листям від Boucheron Fine Jewelry.
Вотергаус зробила макіяж із блискучими тінями і завершила лук браслетом і каблучками із цього самого комплекту.