Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

Кохана Роберта Паттінсона — Сьюкі Вотергаус — відвідала благодійний Бал Інституту костюма Met Gala 2026, який відбувся у Метрополітен-музеї у Нью-Йорку.

Акторка обрала для своєї появи кастомну пудрово-рожеву сукню з драпуванням довжини максі від Michael Kors. Вбрання мало довгі хвости-шлейфи й акценте глибоке декольте до пупка.

У неї було розпущене волосся, яке вона прикрасила, наче грецька богиня, аксесуаром у вигляді обідка з листям від Boucheron Fine Jewelry.

Вотергаус зробила макіяж із блискучими тінями і завершила лук браслетом і каблучками із цього самого комплекту.

