Нара Баптіста

28-річна австралійська модель бразильського походження Нара Баптіста вперше стала мамою 7 січня цього року. Вона народила сина від свого бойфренда — 58-річного актора Венсана Касселя. Хлопчика назвали Каетано.

І ось через пів року після пологів Нара повністю прийшла до дородової форми і блиснула перед камерою плоским животом. Дівчина позувала в чорному бікіні та чорному топі-бандо і штанах.

Нагадаємо, Баптиста і Кассель почали зустрічатися 2023 року, незабаром після його розставання з дружиною — моделлю Тіною Кунакі. Про те, де відбулося їхнє знайомство, інформації немає, але, найімовірніше, це сталося в Бразилії, адже актор дуже любить цю країну, у нього є будинок у Ріо-де-Жанейро і він вільно розмовляє португальською. Син Каетано став для Касселя четвертою дитиною. Доньок Дєву і Леоні Кассель йому народила його колишня дружина — актриса Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні — модель Тіна Кунакі.

Нара Баптіста та Венсан Кассель / © Associated Press

Раніше модель Нара Баптіста показувала в Мережі нове фото своєї дитини від Касселя.