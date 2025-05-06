Нара Баптіста

Реклама

28-річна австралійська модель бразильського походження, кохана і мати дитини Венсана Касселя — Нара Баптіста — похизувалась в Instagram своєю новою зачіскою. Дівчина коротко підстригла своє кучеряве волосся і показала результат у сториз.

Нара Баптіста

Нара в чорному асиметричному топі позувала у своїй ванній кімнаті.

А такий вигляд вона мала ще нещодавно.

Реклама

Нара Баптіста

Баптіста любить експериментувати з зачісками і часто заплітає своє волосся в коси для зручності.

Нара Баптіста

Нара Баптіста

Нагадаємо, Нара Баптіста в середині січня цього року вперше стала мамою. У неї народився син, якого назвали Каетано. Батько дитини — 57-річний актор Венсан Кассель, з яким модель зустрічається від 2023 року. Якщо для дівчини це первісток, то актор уже батько трьох доньок. Дєву та Леоні Кассель йому народила його колишня дружина — актриса Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні — модель Тіна Кунакі.

Нара Баптіста та Венсан Кассель / © Associated Press

Раніше Нара Баптіста з Венсаном Касселем та їхнім спільним сином відпочила на гірськолижному курорті.