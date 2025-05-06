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Кохана Венсана Касселя — Нара Баптіста — коротко підстриглася і показала результат
Дівчина любить експериментувати з зовнішністю.
28-річна австралійська модель бразильського походження, кохана і мати дитини Венсана Касселя — Нара Баптіста — похизувалась в Instagram своєю новою зачіскою. Дівчина коротко підстригла своє кучеряве волосся і показала результат у сториз.
Нара в чорному асиметричному топі позувала у своїй ванній кімнаті.
А такий вигляд вона мала ще нещодавно.
Баптіста любить експериментувати з зачісками і часто заплітає своє волосся в коси для зручності.
Нагадаємо, Нара Баптіста в середині січня цього року вперше стала мамою. У неї народився син, якого назвали Каетано. Батько дитини — 57-річний актор Венсан Кассель, з яким модель зустрічається від 2023 року. Якщо для дівчини це первісток, то актор уже батько трьох доньок. Дєву та Леоні Кассель йому народила його колишня дружина — актриса Моніка Беллуччі, а доньку Амазоні — модель Тіна Кунакі.
Раніше Нара Баптіста з Венсаном Касселем та їхнім спільним сином відпочила на гірськолижному курорті.