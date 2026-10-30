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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
166
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1 хв

Коханий Ріанни A$AP Rocky вразив незвичною сумкою у формі горіха та став зіркою вечора

Для виходу він обрав класичний костюм, але додав до нього незвичні аксесуари, які зробили образ справді яскравим.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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A$AP Rocky

A$AP Rocky / © Getty Images

29 жовтня в Музеї сучасного мистецтва (MoMA) у Нью-Йорку відбулася одна з помітних світських подій осені — церемонія WSJ. Magazine Innovator Awards 2026. Щороку журнал WSJ. Magazine вшановує людей, чиї творчі ідеї, сміливі рішення та новаторські проєкти впливають на розвиток культури й змінюють звичне уявлення про різні сфери життя.

Церемонія традиційно зібрала чимало зіркових гостей. Серед тих, хто пройшов червоною доріжкою, були співачка Дуа Ліпа, модель Кара Делевінь, співачка Сіара разом із чоловіком Расселом Вілсоном і відомий репер A$AP Rocky, який привернув особливо багато уваги.

A$AP Rocky / © Getty Images

A$AP Rocky / © Getty Images

Цього разу він відвідав захід без своєї коханої Ріанни, але однаково був у центрі уваги і все через його образ. Репер, який є амбасадором Модного бренду Chanel, обрав для події класичний темний костюм, який одягнув з білою сорочкою та яскравою краваткою винного кольору.

Однак розкоші цьому образу додали саме аксесуари, бо лацкан піджака прикрашала брошка у вигляді морського коника, а у руці репер тримав оригінальну сумку у вигляді горіха.

A$AP Rocky / © Getty Images

A$AP Rocky / © Getty Images

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