Коко Роша у гламурному топі з лелітками від українського бренду з’явилася в ефірі фешнпроєкту

Коко Роша продемонструвала ефектний образ в одному з випусків нового сезону фешнпроєкту Project Runway Canada, у якому вона є ведучою.

Красуня з’явилася там у срібному топі з лелітками і довгими рукавами від українського бренду J’amemme, який вона скомбінувала з класичними чорними штанями.

Аутфіт Роша доповнила гарною об’ємною зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і темно-бежевим манікюром. На руках у неї були каблучки з камінням.

Нагадаємо, у ніжних сукнях від J’amemme знялась у фотосесії для глянцю португальська модель та екс«ангел» Victoria’s Secret — Сара Сампайо.