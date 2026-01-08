- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 139
- Час на прочитання
- 1 хв
Коко Роша у гламурному топі з лелітками від українського бренду з’явилася в ефірі фешнпроєкту
37-річна канадська модель поповнила гардероб стильною річчю від українського бренду.
Коко Роша продемонструвала ефектний образ в одному з випусків нового сезону фешнпроєкту Project Runway Canada, у якому вона є ведучою.
Красуня з’явилася там у срібному топі з лелітками і довгими рукавами від українського бренду J’amemme, який вона скомбінувала з класичними чорними штанями.
Аутфіт Роша доповнила гарною об’ємною зачіскою з локонами, ніжним макіяжем і темно-бежевим манікюром. На руках у неї були каблучки з камінням.
Нагадаємо, у ніжних сукнях від J’amemme знялась у фотосесії для глянцю португальська модель та екс«ангел» Victoria’s Secret — Сара Сампайо.