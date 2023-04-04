Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Коко Роша в червоній сукні, а Карлі Клос у чорному костюмі: стильні красуні на світській тусовці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
428
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Коко Роша в червоній сукні, а Карлі Клос у чорному костюмі: стильні красуні на світській тусовці

Коко Роша та Карлі Клос / Фото: Getty Images

Моделі Коко Роша та Карлі Клос відвідали світський захід у Нью-Йорку.

Дівчата побували на галаконцерті стипендіального фонду моди на честь Анни Вінтур та Емми Греде, організаторкою якого виступила саме Карлі Клос. Захід відбувся у готелі The Glasshouse у Нью-Йорку.

34-річна мати трьох дітей Коко Роша сяяла в червоній сукні нижче колін, прикрашеній торочкою. Вбрання було без бретельок і доповнювалося високими атласними рукавичками, а також Коко одягла чорні босоніжки на високих підборах. Модель зібрала волосся в пучок, зробила насичений макіяж зі стрілками та нанесла на губи темно-червону помаду. У вухах у зірки виблискували маленькі сережки з діамантами.

Коко Роша та Карлі Клос / © Getty Images
Коко Роша та Карлі Клос / Фото: Getty Images

30-річна Карлі Клос була одягнена в чорний штанний костюм з білими нитками і взута в молочно-білі гостроносі туфлі на підборах. Дівчина розпустила темне волосся, зробила насичений макіяж очей та губ, одягла дороге кольє на шию та сережки. Перед камерами фотографів Карлі та Коко позували разом.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
428
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація