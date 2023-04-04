Коко Роша в червоній сукні, а Карлі Клос у чорному костюмі: стильні красуні на світській тусовці

Дівчата побували на галаконцерті стипендіального фонду моди на честь Анни Вінтур та Емми Греде, організаторкою якого виступила саме Карлі Клос. Захід відбувся у готелі The Glasshouse у Нью-Йорку.

34-річна мати трьох дітей Коко Роша сяяла в червоній сукні нижче колін, прикрашеній торочкою. Вбрання було без бретельок і доповнювалося високими атласними рукавичками, а також Коко одягла чорні босоніжки на високих підборах. Модель зібрала волосся в пучок, зробила насичений макіяж зі стрілками та нанесла на губи темно-червону помаду. У вухах у зірки виблискували маленькі сережки з діамантами.

Коко Роша та Карлі Клос / Фото: Getty Images

30-річна Карлі Клос була одягнена в чорний штанний костюм з білими нитками і взута в молочно-білі гостроносі туфлі на підборах. Дівчина розпустила темне волосся, зробила насичений макіяж очей та губ, одягла дороге кольє на шию та сережки. Перед камерами фотографів Карлі та Коко позували разом.

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