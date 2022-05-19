"Коли це ще не було трендом": Марія Бурмака показала своє дитяче фото, де вона у вишиванці

"Коли це ще не було трендом": Марія Бурмака показала своє дитяче фото, де вона у вишиванці

Народна артистка України Марія Бурмака привітала всіх із Днем вишиванки та показала своє дитяче фото.

На знімку Бурмаці лише п'ять років. Вона одягнена у сукню-вишиванку та вінок з квітами та стрічками. У такому вбранні дівчинку сфотографували на заході в дитячому садку.

"День вишиванки. Мені 5 років. Харків. Коли це ще не було трендом", — підписала кадр артистка.

Марія Бурмака / Фото: Facebook Марії Бурмаки

Сьогодні, нагадаємо, із Днем вишиванки українців привітав президент Володимир Зеленський, а також перша леді Олена Зеленська.

Ми також зібрали для вас фотографії знаменитостей із усього світу, які носять вишиванки.

І не забули про королівських осіб, деякі з них вперше цього року одягли вишиванку, щоб висловити свою підтримку Україні.

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