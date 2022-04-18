Коли нерви на межі: Катерина Кухар поділилася порадами, як спілкуватися з людьми під час війни

Коли нерви на межі: Катерина Кухар поділилася порадами, як спілкуватися з людьми під час війни

Прима-балерина поділилася порадами, як боротися з емоційними гойдалками.

Катерина Кухар опублікувала в Instagram допис, в якому розповіла про методи боротьбу з емоційними перепадами від американського вченого Пола Макліна.

Прима-балерина також поділилася порадами, як спілкуватися з людьми, які вас оточують, у нинішній ситуації, коли нерви на межі:

"Емоційні гойдалки

Кожен з нас, мабуть, вже вдосталь відчув всю їхню сутність. Нестабільність емоційного стану мало того, що заважає особисто, так ще й може транслюватись на людину, з якою пов’язують близькі відносини.

Нерви кожного зараз, як оголений провід. Якщо раніше ми могли обговорювати одну шокувальну новину десь тиждень, то зараз на день можуть припадати десятки таких новин. І в цій новій реальності наш емоційний стан сягає критичної точки.

Тож я знайшла цікавий вихід від американського вченого Пола Макліна, який запропонував теорію щодо того, що всі люди володіють триєдиною системою мозку, яка включає:

Рептильний мозок — базовий мозок та область, яка відповідає за біологічне виживання і включає найпростіші реакції: "бий, біжи, замри". Це досконала система щодо збереження життя.

Лімбічна система — емоційна область, відповідає за наші емоції та соціальні відносини. Коли активується ця частина, ми можемо відрізнити загрози нашому тілу від загроз нашому его. Тому включається механізм захисту, навіть якщо ми до пуття не розібралися в суті питання.

Неокортекс — раціональне мислення мозку, швидкість обробки інформації нижча в порівнянні з рептильним в 275 тис. разів, але кількість варіантів, які він здатен обробляти, в багато разів перевищує. Це центр розумової діяльності, уявної в головному мозку, яку ми можемо відстежити.

Отже, коли ми знаходимось у надстресовій реальності, логічне мислення відходить на другий план.

Включається або рептильний мозок і об'єктивно мислити стає практично неможливо - людина стурбована збереженням свого життя та своїх близьких.

Або активується лімбічна область, з якою зараз теж досить складно взаємодіяти, особливо з огляду на те, що під впливом стресу на виході ми отримуємо весь спектр негативних емоцій.

Тому найкраще, що ми могли б зробити, це взяти паузу і дочекатися, коли включиться неокортекс. Але оскільки ситуація затягується з кожним днем, а спілкуватися з рідними, друзями, колегами чи підлеглими нам якось потрібно, цей варіант не найефективніший.

У продовження каруселі декілька порад, як спілкуватися з тими, хто тебе оточує, у нинішній ситуації, коли нерви на межі".

Instagram Катерини Кухар

Instagram Катерини Кухар

Instagram Катерини Кухар

Instagram Катерини Кухар

Instagram Катерини Кухар

Instagram Катерини Кухар

Instagram Катерини Кухар

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