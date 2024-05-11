Коли взуття підвело: співачка Каміла Кабельо з'явилася у невдалих босоніжках на світському заході

27-річна співачка Каміла Кабельо відвідала цього року Met Gala у розкішному золотому вбранні від Ludovic de Saint Sernin. Сукня була виготовлена на замовлення спеціально для цього заходу — костюмованого балу, присвяченого відкриттю виставки "Сплячі красуні: відродження моди" у Метрополітен-музеї.

Каміла Кабельо / Фото: Associated Press

Сукня мала розкішний вигляд та гарно сяяла на фігурі дівчини. У неї було глибоке декольте зі шнурівкою, бретелька-галтер, а також приголомшливий розріз на спідниці. На створення сукні пішло понад 450 годин ручної роботи, і вона прикрашена близько 250 тисяч окремих кристалів Swarovski.

Головними прикрасами сукні стали декоративні дірки на спідниці. Доповнила Каміла це вбрання незвичайним клатчем, який являв собою шматок льоду з трояндою всередині.

Каміла Кабельо / Фото: Associated Press

Але була одна річ, яка зіпсувала цей гламурний ансамбль – золоті босоніжки на підборах від Gianvito Rossi. Вони були надто вузькими і незручними, через що нога співачки сповзала і частково наступала на килим.

Каміла Кабельо / Фото: Associated Press

Також ремінці надто сильно вп'ялися в тіло артистки, передавши їй ногу.

Каміла Кабельо / Фото: Associated Press

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