"Коли я повернуся до свого дому": співачка Shadu презентувала пісню, яку присвятила українським біженцям

Артистка на власному досвіді пережила довгу розлуку з домом. Туга за батьківщиною надихнула її на створення нової композиції.

Українська співачка Shadu презентувала нову пісню "Коли я", яку присвятила усім українцям, які вимушено тікали від війни, яку розв'язала Росія проти України.

Співачка і сама втекла від російських ракет до Молдови, де була тривалий час. Зараз вона вже повернулася додому, до Києва.

"Не було жодного дня, коли б я не мріяла про повернення додому, до Києва. Я розумію, наскільки складно зараз людям, які залишаються в Україні, переживати нескінченні повітряні тривоги, загрози ракетних ударів. Але, повірте, коли ви перебуваєте не вдома, а в іншій країні – це теж складно морально. Якийсь час я не могла нормально їсти, майже не спала", - поділилася Shadu.

Ксенія зізналася нам, що для неї немає нічого ціннішого, аніж перебувати вдома, на українській землі. Артистка пригадала, як після довгої розлуки, вона ступила на рідну землю.

"Мене почало трусити, я відчула такий приступ емоцій, які описати словами дуже важко. Коли я перетнула державний кордон, коли ступила на рідну землю, то полилися сльози, відчула радість та щось особливе.

Бути біженцем - це найтяжче, що може бути. У мене є правило: коли мені добре, я сідаю за клавіші та пишу музику, коли мені погано – теж лікуюсь нею. Так з'явилася пісня "Коли я". Це не просто пісня - це крик моєї душі. У ній - всі мої переживання, вся моя туга за домом", - сказала Ксенія.

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