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"Коли я виросту - хочу мати такі ж розкішні вуса": пес Патрон сфотографувався в обіймах Павла Зіброва

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"Коли я виросту - хочу мати такі ж розкішні вуса": пес Патрон сфотографувався в обіймах Павла Зіброва

Павло Зібров і пес Патрон / Фото: Instagram Павла Зіброва

Народний артист познайомився із чотирилапою зіркою.

Павло Зібров побував в ефірі ранкового шоу "Сніданок з 1+1". Там артист зустрівся із популярним псом-сапером Патроном. І, звичайно ж, вони сфотографувалися разом.

Павло Миколайович взяв чотирилапу зірку на руки у гримерній. Співак був одягнений у джинси, чорну сорочку з білим принтом і світлий піджак, до лацкану якого прикріпив синьо-жовту флористичну брошку. На собаці був кольоровий нашийник.

Павло Зібров і пес Патрон / © Instagram Павла Зіброва
Павло Зібров і пес Патрон / Фото: Instagram Павла Зіброва
Пес Патрон / © Instagram Павла Зіброва
Пес Патрон / Фото: Instagram Павла Зіброва

Позував Зібров також біля пса, стоячи на одному коліні, поки той роздивлявся все двокола.

Павло Зібров і пес Патрон / © Instagram Павла Зіброва
Павло Зібров і пес Патрон / Фото: Instagram Павла Зіброва

Павло Миколайович також сфотографувався з господарем Патрона і ведучими – Єгором Гордєєвим і Нелею Шовкопляс.

Павло Зібров і пес Патрон / © Instagram Павла Зіброва
Павло Зібров і пес Патрон / Фото: Instagram Павла Зіброва

"Сьогодні перед ефіром Сніданку 1+1 познайомився з найвідомішою собакою України - @patron_dsns Хто дивився ефір, діліться враженнями! А хто не встиг - скоріше на Ютуб канал @snidanok !" – написав співак.

Патрон кумедно відреагував на допис Зіброва: "Коли я виросту — хочу мати такі ж розкішні вуса. А красиво захоплюватись і оспівувати жіночу красу почав ще змалечку. Радий був зустріти гуру в цих двох питаннях".

Нагадаємо, Павло Миколайович показав гарну світлину зі своєю дружиною.

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