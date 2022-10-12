Колишні Бекхемів на вечірці в Лондоні: Гана Крос у ліфчику, а Міа Ріган — у мінісукні

Колишні дівчата Брукліна та Ромео Бекхемів з'явилися на вечірці у Лондоні.

У столиці Великої Британії відбулася вечірка Hugo Boss, організована під час Тижня моди.

На заході була присутня колишня дівчина Брукліна Бекхема – Гана Крос і колишня кохана його молодшого брата Ромео – Міа Ріган.

Міа прийшла на паті в чорній мінісукні з оздобленням у біло-тілесну смужку, чорному пальті та взута у масивні кремові чоботи на пласкій підошві. Коротке біляве волосся Мії було розпущене і злегка скуйовджене, на обличчі був легкий макіяж, а у вухах золоті сережки з перлинними підвісками.

Міа Ріган / Фото: Getty Images

Колишня дівчина Брукліна Бекхема — Гана Крос продемонструвала свій плаский живіт в чорному кроптопі, доповнивши його максіспідницею верблюжого кольору та курткою-бомбер у тон спідниці. Взута Гана була в чорні черевики, а через плече у неї висіла бежева сумка. Модель одягла сережки-кільця, розпустила волосся і зробила макіяж зі стрілками на повіках.

Гана Крос / Фото: Getty Images

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