Колишній чоловік Брітні Спірс відреагував на новину про вагітність співачки

40-річна попзірка давно мріяла про третю дитину. І не стала приховувати радісну новину від шанувальників.

Ми сьогодні згадували всіх чоловіків Брітні Спірс. Колишній чоловік поппринцеси – Кевін Федерлайн – відреагував на вагітність Брітні.

44-річний американський танцюрист, через якого Брітні мала багато проблем, і батько її двох синів привітав ексдружину з вагітністю. І побажав їй щасливої та здорової вагітності.

Брітні Спірс із синами / Getty Images

Новину прокоментував адвокат Федерлайна — Марк Вінсент, він сказав NBC News: "Кевін знає про пост Брітні в Instagram. Він бажає їй всього найкращого, щасливої та здорової вагітності, та вітає її і Сема Асгарі", — пише Daily Mail.

Нагадаємо, Кевін та Брітні познайомилися 2004 року, він працював у її балеті. Лише за три місяці бурхливого роману пара оголосила про заручини. Вони були одружены протягом двох років, і Федерлайн отримав повну опіку над двома їхніми синами, 16-річним Шоном Престоном та 15-річним Джейденом Джеймсом, коли вони з Брітні розлучилися 2007 року. Тоді Спірс була психічно нестабільною.

Брітні Спірс та Кевін Федерлайн / Getty Images

Попри те, що сини з матір'ю не жили, саме Брітні сплачувала витрати на них, а також сплачувала аліменти ексчоловікові. 2018 року Федерлайн попросив Спірс збільшити їх до 60 000 доларів на місяць, пославшись на те, що "діти старші, а фінансові обставини сторін значно відрізняються від того, коли аліменти спочатку були врегульовані".

У понеділок Брітні Спірс здивувала шанувальників, заявивши, що чекає на третю дитину після того, як довгий час змушена була користуватися протизаплідними засобами. Її наречений Сем Асгарі також опублікував пост, заявивши: "Шлюб і діти — природна частина міцних стосунків, наповнених любов'ю та повагою. Батьківство — це те, на що я завжди з нетерпінням чекав, і я не сприймаю це легковажно. Це найважливіша робота, яку я колись робив".

Пара разом від 2016 року, познайомилися вони на зніманнях кліпу Брітні "Slumber Party". 2021 року пара оголосила про заручини.

Брітні Спірс та Сем Асгарі / Associated Press

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