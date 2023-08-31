Колишня дівчина сина Алена Делона у рожевій сукні з квіткою з'явилася на Венеційському кінофестивалі

Колишня дівчина сина Алена Делона – Ентоні Делона, італійська акторка Свева Альвіті відвідала церемонію відкриття ювілейного 80-го Венеційського кінофестивалю на острові Лідо.

На червоній доріжці білявка з'явилася у ніжному аутфіті. На ній була довга рожева сукня з галтером і величезною квіткою у зоні декольте від італійського люксового бренду Ermanno Scervino. Вбрання добре підкреслило струнку фігуру Альвіті.

Свева Альвіті / Фото: Getty Images

Образ Свева доповнила світлими босоніжками. Вона розпустила волосся, зробила макіяж із червоною помадою, у вухах у неї були довгі сережки з камінням, а на руці – широкий браслет і каблучки з камінням.

Нагадаємо, на відкритті кінофестивалю побувала також італійська модель Паола Турані. Вона сяяла у білій обтислій сукні максі з американською проймою від бренду Zuhair Murad.

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