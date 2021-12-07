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Колишня кохана Роберта Паттінсона сяяла на прем'єрі фільму "Людина короля"

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Колишня кохана Роберта Паттінсона сяяла на прем'єрі фільму "Людина короля"

FKA Twigs / Getty Images

Британська співачка FKA Twigs та колишня кохана актора Роберта Паттінсона відвідала прем'єрний показ фільму "Людина короля" режисера Метью Вонна.

33-річна зірка привернула увагу у яскравій сукні від Miss Corpus без рукавів та з капюшоном. Співачка доповнила образ сережками-висячками із камінням, кількома золотими браслетами на зап'ясті та пірсингом у носі.

FKA Twigs / © Associated Press
FKA Twigs / Associated Press

Талія Барнетт (справжнє ім'я співачки) взула високі шкіряні чоботи на підборах, зробила цікавий манікюр у білу цятку, кучеряве укладання та дуже насичений мейкап зі стрілками на повіках.

Прем'єра фільму
Прем'єра фільму "Людина короля" у Лондоні / Associated Press

Прем'єрний показ також відвідала супермодель Клаудія Шиффер. Вона склала на червоній доріжці компанію своєму чоловікові і одягла розкішну сукню від Balmain, розшиту перлами.

FKA Twigs / © Associated Press
FKA Twigs / Associated Press
FKA Twigs / © Getty Images
FKA Twigs / Getty Images

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