Колишня кохана Роберта Паттінсона сяяла на прем'єрі фільму "Людина короля"

Британська співачка FKA Twigs та колишня кохана актора Роберта Паттінсона відвідала прем'єрний показ фільму "Людина короля" режисера Метью Вонна.
33-річна зірка привернула увагу у яскравій сукні від Miss Corpus без рукавів та з капюшоном. Співачка доповнила образ сережками-висячками із камінням, кількома золотими браслетами на зап'ясті та пірсингом у носі.
Талія Барнетт (справжнє ім'я співачки) взула високі шкіряні чоботи на підборах, зробила цікавий манікюр у білу цятку, кучеряве укладання та дуже насичений мейкап зі стрілками на повіках.
Прем'єрний показ також відвідала супермодель Клаудія Шиффер. Вона склала на червоній доріжці компанію своєму чоловікові і одягла розкішну сукню від Balmain, розшиту перлами.
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