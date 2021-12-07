Колишня кохана Роберта Паттінсона сяяла на прем'єрі фільму "Людина короля"

Колишня кохана Роберта Паттінсона сяяла на прем'єрі фільму "Людина короля"

Британська співачка FKA Twigs та колишня кохана актора Роберта Паттінсона відвідала прем'єрний показ фільму "Людина короля" режисера Метью Вонна.

33-річна зірка привернула увагу у яскравій сукні від Miss Corpus без рукавів та з капюшоном. Співачка доповнила образ сережками-висячками із камінням, кількома золотими браслетами на зап'ясті та пірсингом у носі.

FKA Twigs / Associated Press

Талія Барнетт (справжнє ім'я співачки) взула високі шкіряні чоботи на підборах, зробила цікавий манікюр у білу цятку, кучеряве укладання та дуже насичений мейкап зі стрілками на повіках.

Прем'єра фільму "Людина короля" у Лондоні / Associated Press

Прем'єрний показ також відвідала супермодель Клаудія Шиффер. Вона склала на червоній доріжці компанію своєму чоловікові і одягла розкішну сукню від Balmain, розшиту перлами.

FKA Twigs / Associated Press

FKA Twigs / Getty Images

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