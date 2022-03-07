Колишня "Міс Україна" показала фото з автоматом у руках та закликала допомогти Україні

Модель активно показує в соцмережах жахи, скоєні Росією. Дівчина також створила спеціальну організацію на допомогу постраждалим.

"Привіт, люди з усього світу, мене звуть Анастасія Ленна і я "Міс Україна". Як ви чули по кожному каналу новин, наші люди борються за захист наших будинків від нічим не спровокованих загарбників. Ми захищаємо не лише наших дітей, а й нашу демократію і свободу: благаю вас розглянути можливість вступу до моїх груп Donate Ukraine.

Це моя офіційна група, і всі пожертвування йдуть українським жертвам війни. Завантажте Vama у магазині Apple. Я залишу посилання у своїй біографії. Будь ласка, поділіться моєю групою з усіма, кого ви знаєте, у соціальних мережах. Ви будете отримувати новини та прямий контакт зі мною за пожертвування у розмірі 7 доларів на місяць. Все, що ви можете зробити, допоможе врятувати нашу країну та демократію у Європі", — йдеться у її повідомленні.

Також вона опублікувала кілька своїх фотографій, де одягнена в уніформу та тримає в руках автомат.

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