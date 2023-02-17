Колишня потролила колишню: треш-сумка моделі Джулії Фокс нагадала образ Кім Кардашян у балаклаві

Джулія опинилася в безглуздій ситуації через аксесуар, але можливо це просто збіг.

Раніше ми вже розповідали, що модель Джулія Фокс, яка славиться своїм епатажним стилем, вийшла на вулицю в Нью-Йорку у чорних стрипах, мікроміні та з сумкою-манекеном у величину людського тіла.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Цим дивним образом вона привернула до себе увагу, але також не можна не відзначити, що ця сумка від бренду Mikhael Kale дуже нагадує образ Кім Кардашян від Balenciaga.

У подібному луку з балаклавою на голові, довгим хвостом та у шкірі Кім 2021 року з'явилася на вулицях Нью-Йорка.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Можливо, це один із найдивніших збігів за останнє десятиліття, а може, Джулія вирішила потролити Кім, оскільки їй неодноразово приписували те, що вона копіює образи зірки реаліті-шоу.

Кім Кардашян / Фото: Getty Images

Фокс минулого року протягом місяця зустрічалася з Каньє Вестом, який якраз на той час був у процесі розлучення з Кардашян.

А ви як гадаєте, це просто збіг, чи Фокс дійсно натякнула на Кім цим аксесуаром? Залишіть свою реакцію нижче.

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