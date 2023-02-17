Колишня потролила колишню: треш-сумка моделі Джулії Фокс нагадала образ Кім Кардашян у балаклаві

Джулія опинилася в безглуздій ситуації через аксесуар, але можливо це просто збіг.
Раніше ми вже розповідали, що модель Джулія Фокс, яка славиться своїм епатажним стилем, вийшла на вулицю в Нью-Йорку у чорних стрипах, мікроміні та з сумкою-манекеном у величину людського тіла.
Цим дивним образом вона привернула до себе увагу, але також не можна не відзначити, що ця сумка від бренду Mikhael Kale дуже нагадує образ Кім Кардашян від Balenciaga.
У подібному луку з балаклавою на голові, довгим хвостом та у шкірі Кім 2021 року з'явилася на вулицях Нью-Йорка.
Можливо, це один із найдивніших збігів за останнє десятиліття, а може, Джулія вирішила потролити Кім, оскільки їй неодноразово приписували те, що вона копіює образи зірки реаліті-шоу.
Фокс минулого року протягом місяця зустрічалася з Каньє Вестом, який якраз на той час був у процесі розлучення з Кардашян.
А ви як гадаєте, це просто збіг, чи Фокс дійсно натякнула на Кім цим аксесуаром? Залишіть свою реакцію нижче.
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