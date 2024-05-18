Кольору морської хвилі: Демі Мур зачарувала другою гламурною сукнею в Каннах

61-річна Демі Мур проводить зараз час у Франції, куди прибула, щоб відвідати 77-й Каннський міжнародний фестиваль. Цей захід є однією з важливих подій світу кіно та моди, оскільки режисери на ньому презентують свої новинки, які незабаром надійдуть у прокат, а гості — розкішні вбрання та прикраси.

У межах цього кінофестивалю також було вручено премію Chopard Trophy, яка присуджується молодим акторам. Захід спонсорований ювелірним брендом Chopard, тому його гості ефектно позували у виробах бренду – розкішних кольє, браслетах та каблучках. Серед гостей церемонії з'явилась і Демі.

Акторка одягла сукню-бюстьє від Balenciaga з колекції осінь-зима 2024, яка була виконана в кольорі морської хвилі і повністю розшита лелітками.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Це вбрання акторка доповнила розкішним кольє та каблучкою, які для цього заходу їй надали у Chopard.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Раніше вдень Мур вийшла на червону доріжку самого кінофестивалю — вона відвідала прем'єрний показ фільму-триптиха режисера Йоргоса Лантімоса "Види доброти". На червоній доріжці вона з'явилася в червоному вбранні від Giorgio Armani Prive із колекції осінь-зима 2023.

Демі Мур / Фото: Associated Press

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