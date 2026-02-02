ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
422
Час на прочитання
1 хв

Колумбійська співачка у "голій" сукні з мереживом привернула увагу на червоній доріжці

Karol G одягла на музичну премію провокаційне вбрання.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Karol G

Karol G / © Associated Press

Колумбійська виконавиця Karol G відвідала 68-му церемонію вручення премії «Греммі», яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Karol G  / © Associated Press

Karol G  / © Associated Press

Красуня привернула увагу своїм відвертим аутфітом. На ній була «гола» мереживна сукня бірюзово-сірого відтінку з блискітками і квітковими аплікаціями з колекції прет-а-порте осінь-зима 2025 бренду Paolo Sebastian.

Karol G  / © Associated Press

Karol G  / © Associated Press

Вбрання, під яке вона одягла нюдове боді, мало приталений силует, спокусливе декольте, ґудзики, торочку на подолі і шлейф.

У цій сукні дівчина не втратила можливості продемонструвати свої пружні сідниці.

Karol G  / © Associated Press

Karol G  / © Associated Press

Аутфіт Karol G доповнила бежево-прозорими мюлями на шпильках Gianvito Rossi.

У неї була гарне хвилясте укладання, макіяж із рожевими рум’янами, червоний манікюр і французький педикюр. Свій лук співачка завершила діамантовим браслетом.

Karol G  / © Associated Press

Karol G  / © Associated Press

Цього вечора Karol G з’явилася на сцені у червоній прозорій сукні, оздобленій бісером, блискітками і лелітками. Головним акцентом у її аутфіті було пишне декольте.

Karol G  / © Associated Press

Karol G  / © Associated Press

Нагадаємо, Karol G на передцеремонію «Греммі» одягла чорну сукню максі з повністю відкритою спиною.

Karol G  / © Associated Press

Karol G  / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
422
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie