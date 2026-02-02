Колумбійська співачка у "голій" сукні з мереживом привернула увагу на червоній доріжці

Karol G / © Associated Press

Реклама

Колумбійська виконавиця Karol G відвідала 68-му церемонію вручення премії «Греммі», яка відбулася у Лос-Анджелесі.

Karol G / © Associated Press

Красуня привернула увагу своїм відвертим аутфітом. На ній була «гола» мереживна сукня бірюзово-сірого відтінку з блискітками і квітковими аплікаціями з колекції прет-а-порте осінь-зима 2025 бренду Paolo Sebastian.

Karol G / © Associated Press

Вбрання, під яке вона одягла нюдове боді, мало приталений силует, спокусливе декольте, ґудзики, торочку на подолі і шлейф.

Реклама

У цій сукні дівчина не втратила можливості продемонструвати свої пружні сідниці.

Karol G / © Associated Press

Аутфіт Karol G доповнила бежево-прозорими мюлями на шпильках Gianvito Rossi.

У неї була гарне хвилясте укладання, макіяж із рожевими рум’янами, червоний манікюр і французький педикюр. Свій лук співачка завершила діамантовим браслетом.

Karol G / © Associated Press

Цього вечора Karol G з’явилася на сцені у червоній прозорій сукні, оздобленій бісером, блискітками і лелітками. Головним акцентом у її аутфіті було пишне декольте.

Реклама

Karol G / © Associated Press

Нагадаємо, Karol G на передцеремонію «Греммі» одягла чорну сукню максі з повністю відкритою спиною.