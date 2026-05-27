Колумбійська співачка у в’язаному ліфі блиснула грудьми на церемонії у Лас-Вегасі

Karol G / © Getty Images

Реклама

Колумбійська виконавиця Karol G в образі totak black з пікантним акцентом з’явилася на церемонії вручення премії American Music Awards у Лас-Вегасі.

На зірці була драматична пишна спідниця до підлоги і рваний в’язаний кроптоп з довгими рукавами. Karol G ще одягла в’язаний трикутний ліф, в якому вона блиснула грудьми. Дівчина також похизувалася пласким животом.

Karol G / © Getty Images

Лук артистка доповнила довгими сережками з білим маленьким камінням і великим бірюзовим, а також каблучкою з камінням. Вона зробила об’ємне укладання з локонами, макіяж з довгими нарощеними віями і перламутровий манікюр.

Реклама

Нагадаємо, Karol G одягла на захід Vogue World: Hollywood 2025 вінтажну сукню 17-річної давності від бренду Balenciaga з пікантним декольте.

Новини партнерів