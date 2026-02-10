Колумбійська співачка у відвертій сукні-павутині позувала з Педро Паскалем на Супербоулі

Педро Паскаль і Karol G / © Getty Images

Колумбійська виконавиця Karol G відвідала Супербоул LX на стадіоні Levi’s у Санта-Кларі, штат Каліфорнія. Фотографи зазнімкували артистку у компанії актора-красунчика Педро Паскаля та реперки Young Miko.

Педро Паскаль, Young Miko і Karol G / © Getty Images

Для своєї появи дівчина обрала провокаційний аутфіт. На ній була смілива біла сукня, яка була схожою на павутину. Вбрання мало довгі рукави та асиметричну спідницю. Під ним на зірці було нюдове боді. Артистка продемонструвала струнку фігуру і гарні ноги.

Образ Karol G доповнила босоніжками, прикрашеними лелітками і бісером. У неї було гарне укладання, ніжний макіяж і червоний манікюр. Вуха вона прикрасила великими сережками-кільцями, шию — золотими ланцюжками з діамантами і великим хрестиком-підвіскою, а руки — золотими браслетами з діамантами.

Нагадаємо, Karol G на церемонію нагородження премії «Греммі» з’явилася у «голій» мереживній сукні бірюзово-сірого відтінку з блискітками та квітковими аплікаціями від бренду Paolo Sebastian.