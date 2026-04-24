Коли взуття затьмарило сукню: Зої Салдана прийшла на галавечір у луку від Givenchy
Зірка «Аватара» з'явилася на галавечорі Time100 в елегантному вбранні, яке привернуло багато уваги, але також у центрі уваги були її босоніжки.
У Нью-Йорку провели розкішний захід, на якому зібралися найвпливовіші люди світу, і відвідала його також акторка Зої Салдана — цього року вона включена до престижного списку Time100. Для заходу вона обрала вишукане поєднання — сукню з декором і лаконічні босоніжки.
Її сукня з одним рукавом була прикладом класичної елегантності, але з сучасними деталями, зокрема мала сріблясте мереживне оздоблення, яке спіраллю спускалося спереду, та лише один рукав-накидку.
Також у вбрання був високий розріз на спідниці і драпування. Цей образ є частиною відомої осінньо-зимової колекції дизайнерки Сари Бертон, створеної для бренду Givenchy.
Образ доповнили босоніжки від Givenchy з Т-подібними ремінцями, оздоблені пір’ям, які додали трохи грайливості та динамічності луку. Саме ця деталь розбавила серйозність сукні та надала стилю сучасного забарвлення.
Кількома днями раніше Зої одягла вбрання від бренду Alaïa, яке не мало бретельок, однак було з помаранчевої яскравої оксамитової тканини. В такому луку вона з’явилася на так званому «Оскарі науки» — церемонії вручення премії Breakthrough Prize 2026.