Ніна Агдал / © Instagram Ніни Агдал

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34-річна данська модель і колишня кохана актора Леонардо Ді Капріо — Ніна Агдал — останніми роками помітно скоротила кількість професійних зніманнь і публічних появ. Після народження доньки вона зосередилася на сімейному житті і рідко бере участь у великих рекламних кампаніях або модних показах.

Однак нещодавно модель порадувала шанувальників новиною про своє повернення на сторінки глянцю. В Instagram Ніна повідомила, що стала героїнею нової фотосесії для знаменитого журналу Sports Illustrated Swimsuit Issue.

Під час зніманнь Агдал позувала на пляжі в ефектних бікіні, продемонструвавши чудову фізичну форму. Шанувальники моделі із захопленням зустріли її повернення у світ модних фотосесій, зазначивши, що вона має такий самий ефектний вигляд, як і на початку своєї кар’єри.

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Зазначимо, вперше Ніна з’явилася на сторінках журналу 2012 року. Тоді вона одразу здобула престижний титул «Новачок року» (Rookie of the Year). Уже 2014-го вона прикрасила обкладинку історичного 50-го ювілейного випуску журналу разом із моделями Кріссі Тейген і Лілі Олдрідж. А 2024 року видання офіційно визнало Агдал «легендою бренду» (Brand Legend).

Минулого року, нагадаємо, топ-модель Ніна Агдал вийшла заміж в Італії. Розкішне весілля на віллі на озері Комо.

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