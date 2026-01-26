- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 209
- Час на прочитання
- 1 хв
Колишня дружина Венсана Касселя — Тіна Кунакі — з’явилася на показі в Парижі в сукні з пікантним декольте
28-річна французька модель і колишня дружина Венсана Касселя - Тіна Кунакі - відвідала Паризький тиждень моди.
Знаменитість приїхала на показ чоловічої колекції Jacquemus осінь/зима 2026-2027 у межах Тижня моди. Модель з’явилася перед камерами фотографів у чорній обтислій сукні з глибоким вирізом на декольте та пишним підолом і взута в гостроносі шкіряні туфлі з бантами на шпильці.
Тіна зробила дуже лаконічний макіяж очей і підкреслила губи натуральною помадою, а у вухах у неї були сережки кліпси у кольорі металік. Волосся модель зібрала у високих хвіст і усміхалася, позуючи перед камерами фотографів.
Тим часом колишній чоловік моделі Венсан Кассель продовжує показувати фото зі своєю нинішньою коханою теж моделлю — Нарою Баптістою, яка народила йому рік тому сина.
Тіна Кунакі і Венсан Кассель теж були одружені від 2018 до 2023 рік.