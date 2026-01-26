Тіна Кунакі / © Getty Images

Реклама

Знаменитість приїхала на показ чоловічої колекції Jacquemus осінь/зима 2026-2027 у межах Тижня моди. Модель з’явилася перед камерами фотографів у чорній обтислій сукні з глибоким вирізом на декольте та пишним підолом і взута в гостроносі шкіряні туфлі з бантами на шпильці.

Тіна зробила дуже лаконічний макіяж очей і підкреслила губи натуральною помадою, а у вухах у неї були сережки кліпси у кольорі металік. Волосся модель зібрала у високих хвіст і усміхалася, позуючи перед камерами фотографів.

Тіна Кунакі / © Getty Images

Тим часом колишній чоловік моделі Венсан Кассель продовжує показувати фото зі своєю нинішньою коханою теж моделлю — Нарою Баптістою, яка народила йому рік тому сина.

Реклама

Тіна Кунакі та Венсан Кассель / © Getty Images

Тіна Кунакі і Венсан Кассель теж були одружені від 2018 до 2023 рік.