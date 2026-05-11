Колишня "Міс Світу" Пріянка Чопра сяяла у білій сукні, яку пошили з вінтажної тканини

Пріянка Чопра / © Associated Press

Реклама

Цього року відома акторка та колишня «Міс Світу» Пріянка Чопра пропустила Met Gala, однак мала змогу продемонструвати красиву сукню на іншому світському заході. Зірка з’явилася на заході Gold House Gala 2026 у Лос-Анджелесі, де другий рік поспіль була нагороджена престижною премією Global Vanguard Honor.

Для цієї особливої ​​нагоди Чопра обрала асиметричну сукню кольору слонової кістки на одне плече, доповнену провокаційним розрізом до стегна. Особливістю цієї розкішної сукні є те, що вона виготовлена ​​з сарі Лукхнаві Чіканкарі — тканини, якій вже 20 років. Автором вбрання є індійський бренд Amit Aggarwal.

Пріянка Чопра / © Associated Press

Процес створення сукні зайняв понад шість тижнів, а виготовляли її досвідчені вишивальники.

Реклама

«Для гала-вечора Gold House у Лос-Анджелесі, де Пріянка Чопра отримала нагороду Global Vanguard Honour, я хотів переосмислити красу техніки чіканкарі через більш сучасну, глобальну призму. Традиційна чіканкарі з Уттар-Прадешу, звідки родом Пріянка, — це впізнаване ремесло з багаторічною історією. Лакхнау завжди був містом Моголів, і ця історія досі живе в цьому мистецтві.

Стародавні могольські орнаменти та краса параметричної архітектури поєднані через біомімікрію. Те, що я хотів створити для неї, стало своєрідним «переходом світла». Для цього образу ми відновили 20-річне сарі з чіканкарі, вишите повністю жінками на надзвичайно делікатному шифоні з використанням однієї шовкової нитки. Це одна з найтонших форм мереживного мистецтва в Індії.

Я розглядав чіканкарі як відправну точку. Я взяв цю м’якість і відкритість та переосмислив її власною мовою через гумовий шнур, перероблене скло та ручні намистини — фірмові матеріали бренду», — сказав дизайнер.

До речі, цей особливий захід Пріянка відвідала зі своєю мамою Мадху Чопрою.

Реклама

Пріянка Чопра і її мама / © Associated Press

Стильні виходи Пріянки Чопри (21 фото) Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Associated Press Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Getty Images Пріянка Чопра / © Associated Press

Новини партнерів