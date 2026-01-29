- Дата публікації
Колишня перша леді Франції Карла Бруні у прозорій мінісукні з мереживом викликала фурор у Парижі
58-річна Карла Бруні має розкішний вигляд.
Карла Бруні своїм новим ефектним луком викликала фурор під час Тижня високої моди у Парижі.
Експерша леді мала розкішний вигляд у прозорій мереживній мінісукні, яка підкреслила її струнку фігуру і ноги. Зона декольте мала гарний вигляд.
На плечі Бруні накинула елегантне чорне пальто, оздоблене золотистим декором на широкому комірі і кишенях. На моделі також були чорні капронові колготи і замшеві туфлі на шпильках. У руках вона тримала клатч, інкрустований стразами. Укладання з локонами і гарний макіяж завершили аутфіт Карли.
Нагадаємо, Карла Бруні продемонструвала ще два вишуканих образи під час Тижня високої моди у Парижі.