Колишня перша леді Франції Карла Бруні у прозорій мінісукні з мереживом викликала фурор у Парижі

Карла Бруні

Карла Бруні своїм новим ефектним луком викликала фурор під час Тижня високої моди у Парижі.

Експерша леді мала розкішний вигляд у прозорій мереживній мінісукні, яка підкреслила її струнку фігуру і ноги. Зона декольте мала гарний вигляд.

Карла Бруні

На плечі Бруні накинула елегантне чорне пальто, оздоблене золотистим декором на широкому комірі і кишенях. На моделі також були чорні капронові колготи і замшеві туфлі на шпильках. У руках вона тримала клатч, інкрустований стразами. Укладання з локонами і гарний макіяж завершили аутфіт Карли.

