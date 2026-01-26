ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
22
1 хв

Колишня перша леді Франції Карла Бруні відвідала Тиждень високої моди у вишуканих образах

Зірка прийшла підтримати друзів-модельєрів та показати себе, адже це її перший вихід у світ за тривалий час.

Юлія Каранковська
Карла Бруні

Карла Бруні / © Getty Images

Супермодель та колишня перша леді Франції Карла Бруні відвідала Тиждень високої моди у Парижі, який стартував 26 січня. У перший день світська левиця встигла з’явитися на двох заходах брендів і змінити два образи.

Спершу Бруні продемонструвала ефектний образ на сходах перед показом бренду Schiaparelli, під час якого модельєр Деніел Роузберрі презентував колекцію от-кутюр на сезон весна-літо 2026. Карла обрала образ у чорному кольорі із золотистими вкрапленнями у вигляді аксесуарів.

Карла Бруні / © Getty Images

Карла Бруні / © Getty Images

Зокрема 58-річна зірка одягла чорну сукню зі складками, яка відкривала ноги, та довге пальто. Шику і цікавості образу додавали мереживні колготки та мюлі на високих підборах.

Другий лук Карла обрала для показу Christian Dior, на якому Джонатан Андерсон презентував свою першу колекцію от-кутюр як креативний директор Модного дому. Зірка одягла темно-синю сукню-комбінацію прикрашену чорним мереживом на декольте та подолі. Носила вбрання Бруні у поєднанні шубою.

Карла Бруні / © Associated Press

Карла Бруні / © Associated Press

Це перша поява моделі на заході після того як вона оголосила про завершення лікування раку молочної залози, який у неї діагностували п’ять років тому.

Образи Карли Бруні — колишньої моделі та першої леді Франції (15 фото)

Карла Бруні / © Associated Press

