- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 22
- Час на прочитання
- 1 хв
Колишня перша леді Франції Карла Бруні відвідала Тиждень високої моди у вишуканих образах
Зірка прийшла підтримати друзів-модельєрів та показати себе, адже це її перший вихід у світ за тривалий час.
Супермодель та колишня перша леді Франції Карла Бруні відвідала Тиждень високої моди у Парижі, який стартував 26 січня. У перший день світська левиця встигла з’явитися на двох заходах брендів і змінити два образи.
Спершу Бруні продемонструвала ефектний образ на сходах перед показом бренду Schiaparelli, під час якого модельєр Деніел Роузберрі презентував колекцію от-кутюр на сезон весна-літо 2026. Карла обрала образ у чорному кольорі із золотистими вкрапленнями у вигляді аксесуарів.
Зокрема 58-річна зірка одягла чорну сукню зі складками, яка відкривала ноги, та довге пальто. Шику і цікавості образу додавали мереживні колготки та мюлі на високих підборах.
Другий лук Карла обрала для показу Christian Dior, на якому Джонатан Андерсон презентував свою першу колекцію от-кутюр як креативний директор Модного дому. Зірка одягла темно-синю сукню-комбінацію прикрашену чорним мереживом на декольте та подолі. Носила вбрання Бруні у поєднанні шубою.
Це перша поява моделі на заході після того як вона оголосила про завершення лікування раку молочної залози, який у неї діагностували п’ять років тому.