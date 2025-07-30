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Колишня скандальна стилістка Меган Маркл розлучилася з чоловіком: що про це відомо
Колишня подруга Меган Маркл стилістка Джессіка Малруні розлучилася з чоловіком після 17 років шлюбу.
Джерела повідомили Page Six, що 45-річна канадська стилістка більше не носить обручку і поділилася новиною зі своїми друзями, коли минулого місяця вона сама відвідала весілля в Торонто.
Джессіка та її чоловік Бен Малруні, як повідомляється, розлучилися «якийсь час тому». У Джессіки троє дітей від Бена — двійнята Джон Бенедикт і Браян Джеральд Олександр, а також дочка Ізабель Вероніка.
Нагадаємо, діти Джессікі були гостями на весіллі Меган Маркл та принца Гаррі навесні 2018 року, а сама Малруні була подружкою нареченої. Але від того часу дружба між Меган і Джессікою закінчилася, кожна із них пішла своєю дорогою.
Особливо сильно жінки посварилася через скандал на ґрунті расизму, коли інфлюенсерка Саша Ексетер розкритикувала Джессіку за демонстрацію «класичних білих привілеїв» у спільноті модних блогерів.