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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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475
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Колишня скандальна стилістка Меган Маркл розлучилася з чоловіком: що про це відомо

Колишня подруга Меган Маркл стилістка Джессіка Малруні розлучилася з чоловіком після 17 років шлюбу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Джессіка Малруні

Джессіка Малруні / © Associated Press

Джерела повідомили Page Six, що 45-річна канадська стилістка більше не носить обручку і поділилася новиною зі своїми друзями, коли минулого місяця вона сама відвідала весілля в Торонто.

Джессіка та її чоловік Бен Малруні, як повідомляється, розлучилися «якийсь час тому». У Джессіки троє дітей від Бена — двійнята Джон Бенедикт і Браян Джеральд Олександр, а також дочка Ізабель Вероніка.

Джессіка Малруні / © Associated Press

Джессіка Малруні / © Associated Press

Нагадаємо, діти Джессікі були гостями на весіллі Меган Маркл та принца Гаррі навесні 2018 року, а сама Малруні була подружкою нареченої. Але від того часу дружба між Меган і Джессікою закінчилася, кожна із них пішла своєю дорогою.

Особливо сильно жінки посварилася через скандал на ґрунті расизму, коли інфлюенсерка Саша Ексетер розкритикувала Джессіку за демонстрацію «класичних білих привілеїв» у спільноті модних блогерів.

Меган Маркл і Джессіка Малруні / © Getty Images

Меган Маркл і Джессіка Малруні / © Getty Images

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