ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
1 хв

Комедійна акторка Моллі Шеннон і її 22-річна донька з’явились на прем’єрі фільму Netflix

Зірка вирішила показати свою доньку-красуню світу на публічному заході.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Моллі Шеннон та її донька Стелла

Моллі Шеннон та її донька Стелла / © Getty Images

Комедійна акторка Моллі Шеннон зачарувала публіку на заході у Лос-Анджелесі, адже вийшла у світ зі своєю донькою Стеллою. Вони разом відвідали прем’єру фільму Netflix «Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці», знятого на основі однойменного бестселера New York Times, який написала американська письменниця Емілі Генрі.

Моллі зіграла у картині, тому вийшла на фотокол. Акторка була одягнена у бордову гламурну мінісукню з лелітками і довгими рукавами, яку прикрашало драпування на спідниці. Лук вона доповнила лаконічними туфлями-човниками, сережками з діамантами та яскравим манікюром. 22-річна Стелла обрала для заходу чорну міні-сукню на одне плече, а також туфлі з Т-подібними ремінцями. Руде довге волосся дівчина розпустила, а її макіяж був дуже лаконічним.

Моллі Шеннон та її донька Стелла / © Getty Images

Моллі Шеннон та її донька Стелла / © Getty Images

Фільм «Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці» розповідає про Поппі, яка любить свободу і подорожі, та Алекса, який любить, коли все за планом. Через багато років спільних відпусток ці докорінно різні друзі починають замислюватися, яка з них вийде пара.

Якщо ви прихильця (ник) ромкомів та історій про стосунки, то ще більше цікавих фільмів можете знайти у нашій добірці «Вісім фільмів про кохання, пошуки себе та мрії».

Дата публікації
Кількість переглядів
145
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie