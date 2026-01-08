Комедійна акторка Моллі Шеннон і її 22-річна донька з’явились на прем’єрі фільму Netflix

Моллі Шеннон та її донька Стелла / © Getty Images

Комедійна акторка Моллі Шеннон зачарувала публіку на заході у Лос-Анджелесі, адже вийшла у світ зі своєю донькою Стеллою. Вони разом відвідали прем’єру фільму Netflix «Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці», знятого на основі однойменного бестселера New York Times, який написала американська письменниця Емілі Генрі.

Моллі зіграла у картині, тому вийшла на фотокол. Акторка була одягнена у бордову гламурну мінісукню з лелітками і довгими рукавами, яку прикрашало драпування на спідниці. Лук вона доповнила лаконічними туфлями-човниками, сережками з діамантами та яскравим манікюром. 22-річна Стелла обрала для заходу чорну міні-сукню на одне плече, а також туфлі з Т-подібними ремінцями. Руде довге волосся дівчина розпустила, а її макіяж був дуже лаконічним.

Моллі Шеннон та її донька Стелла / © Getty Images

Фільм «Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці» розповідає про Поппі, яка любить свободу і подорожі, та Алекса, який любить, коли все за планом. Через багато років спільних відпусток ці докорінно різні друзі починають замислюватися, яка з них вийде пара.

