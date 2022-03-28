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Коміки проти конфлікту: відомий американський актор разом із своєю родиною підтримав Україну

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Коміки проти конфлікту: відомий американський актор разом із своєю родиною підтримав Україну

Том Арнольд / Getty Images

Західні зірки вигадують багато способів, щоб підтримати Україну у війні з Росією.

Вчора, 27 березня у Західному Голлівуді відбулося шоу Shindig, яке було заявлено, що коміки та все прогресивне людство виступають проти війни.

Відомий голлівудський актор, продюсер та сценарист Том Арнольд прийшов на шоу зі своєю родиною. Він та його син Джакс Коупленд Арнольд з'явилися на шоу у футболках із українським прапором.

Том Арнольд / © Getty Images
Том Арнольд / Getty Images

На шоу можна було також побачити виступ таких відомих коміків та стендаперів, як Даррелл Гаммонд, Діна Делрей, Кріс Кіддер, Джиммі Шин, Крістін Пік, Гері Робінсон.

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Дата публікації
Перегляди
1627
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