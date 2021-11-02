Кому більше пасує: пишнотіла реперка Lizzo повторила незвичайний образ Кім Кардашян на Met Gala 2021

33-річна американська репвиконавиця вирішила скопіювати лук Кім Кардашян, в якому зірка реаліті сяяла на Балу Інституту костюма.
Провокаційна та бодіпозитивна реперка Lizzo любить епатувати публіку своїми образами. Знаменитість знову своєю витівкою змусила громадськість про себе говорити.
Репвиконавиця вирішила повторити незвичайний аутфіт від Balenciaga Кім Кардашян на Met Gala 2021.
Lizzo одягла чорну обтислу туніку зі шлейфом і широкими рукавами, чорні рукавички і чорні лосини. Вона була без взуття.
Але головним акцентом у її образі, як і в образі Кім, була чорна маска-балаклава на голові з отвором для довгого хвоста.
Lizzo у цьому аутфіті влаштувала собі цілу фотосесію.
Реперці так сподобалася лук, що вона зовсім не хотіла його знімати. Lizzo зробила маленькі отвори на балаклаві для очей і рота, і почала дуріти на камеру.
Читайте також:
Не для слабкодухих: реперка Lizzo у прозорій сукні продемонструвала обвислі груди та пишні сідниці
У хутряному міні та човниках: фігуриста реперка Lizzo приголомшила образом
Із салатовим волоссям і макіяжем: пишнотіла Lizzo в бюстгальтері з камінням показала груди