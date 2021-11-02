Кому більше пасує: пишнотіла реперка Lizzo повторила незвичайний образ Кім Кардашян на Met Gala 2021

Кому більше пасує: пишнотіла реперка Lizzo повторила незвичайний образ Кім Кардашян на Met Gala 2021

33-річна американська репвиконавиця вирішила скопіювати лук Кім Кардашян, в якому зірка реаліті сяяла на Балу Інституту костюма.

Провокаційна та бодіпозитивна реперка Lizzo любить епатувати публіку своїми образами. Знаменитість знову своєю витівкою змусила громадськість про себе говорити.

Репвиконавиця вирішила повторити незвичайний аутфіт від Balenciaga Кім Кардашян на Met Gala 2021.

Кім Кардашян / Associated Press

Lizzo одягла чорну обтислу туніку зі шлейфом і широкими рукавами, чорні рукавички і чорні лосини. Вона була без взуття.

Lizzo / Instagram Lizzo

Але головним акцентом у її образі, як і в образі Кім, була чорна маска-балаклава на голові з отвором для довгого хвоста.

Lizzo / Instagram Lizzo

Lizzo / Instagram Lizzo

Lizzo у цьому аутфіті влаштувала собі цілу фотосесію.

Lizzo / Instagram Lizzo

Lizzo / Instagram Lizzo

Lizzo / Instagram Lizzo

Реперці так сподобалася лук, що вона зовсім не хотіла його знімати. Lizzo зробила маленькі отвори на балаклаві для очей і рота, і почала дуріти на камеру.

Кім Кардаш'ян-Lizzo

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