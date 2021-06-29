Концерт у сторіз-форматі: учасниця "Голосу країни-11" виступить на березі Дніпра

Лаура Марті дасть концерт у новому форматі просто неба.

Учасниця 11-го сезону проєкту "Голос країни", українська співачка вірменського походження Лаура Марті 16 липня дасть особливий концерт просто неба на березі Дніпра. Це буде новий для України сторіз-формат під назвою "День народження на сцені".

Лаура Марті/Пресслужба

"Після того, як мій концерт 3 червня відбувся з аншлагом, я зрозуміла, що хочу ще і якомога швидше! Я отримала стільки хороших емоцій від своїх глядачів, що захотілося стати до них ближчою... Я готова розкрити свою душу, пустити їх в свою історію, тому що для мене музика і життя - невід'ємні одне від одного. Тільки така музика, яка народжується зі свого досвіду, сприйняття світу, відносин з людьми може бути по-справжньому щирою, і я буду стирати грані між сценою і життям", - зазначила Лаура.

Лаура Марті/Пресслужба

Концерт буде інтерактивним - гості стануть не лише глядачами, а й його учасниками, наче на справжньому дні народження. На них чекатимуть призи.

Лаура потішить шанувальників новою і знайомою музикою, представивши репертуар у вигляді антології The Best. Співачка, яка відома в Україні як зірка джазу, етно і попмузики, продемонструє результати своїх експериментів, пошуку, створення авторських жанрів.

Лаура Марті/Пресслужба

Крім того, артистка вважає, що дозріла до віку і рівня свідомості, коли готова озвучити свою соціальну місію. Як людина сім'ї, яка пережила всі жахи статусу біженця, труднощі переселення, інтеграції в незнайому культуру, Марті планує активно просувати цю тему в публічному просторі, брати участь у будь-яких акціях і заходах, які допомагають і підтримують людей, які пізнали трагедію локальних війн і вимушених шукати собі новий дах під небом. Дівчина не припиняє дякувати українцям за те, що Україна стала її справжньою Батьківщиною.

Лаура Марті/Пресслужба

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