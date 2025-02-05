"Кончений. Вічна тобі пам'ять": "Холостяк" Олександр Терен показав, що йому пишуть підписники його колишньої

Ветеран війни показав своїм фоловерам "побажання", яке написала йому хейтерка.
Головний герой реалітішоу "Холостяк-13", ветеран війни Олександр Будько Терен показав, що йому пишуть підписники його колишньої обраниці Інни Бєлєнь після того, як він оголосив про їхнє розставання.
В Instagram Stories він опублікував скрин повідомлення від хейтерки, яка написала йому: "Кончений. Вічна тобі пам'ять".
Ветеран війни шокований такими "побажаннями".
"Доброго ранку всім! На війні не загинув від ворога, то тут свої смерті бажають, і це всього на всього я розповів, що у мене немає стосунків. Дякую! Ви найкращі!" – написав Терен на фото.
Олександр також додав, що це лише 1% хейту, що йому надсилають, який він показав своїм фоловерам.
Нагадаємо, раніше Олександр Терен записав звернення до підписників Інни Бєлєнь, у якому попросив їх від нього "від*батися".
Тим часом Бєлєнь зі сльозами на очах прокоментувала публічну сварку з Тереном і поставила крапку у їхній історії.
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