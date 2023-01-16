Конфуз на червоній доріжці: Аманда Сейфрід поскаржилася на сукню Dior

37-річна акторка одягла вбрання з колекції Dior Haute Couture 2020 року, але сукня почала рватися ще на червоній доріжці. Втім, Аманда продовжила позувати, як ні в чому не бувало, не показуючи, що з її вбранням щось не так.

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

А вже на сцені, коли зірка говорила, вона весь час була змушена поправляти рукав сукні, що спадала. А після того, як забрала свою нагороду, взагалі накинула чорну коротку куртку зверху.

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

Аманда Сейфрід / Фото: Getty Images

Журналістам на церемонії Аманда сказала, що носила сукню Dior, яка дуже незручна і до того ж продовжує рватися. "Я не жартую, воно продовжує рватися. Насправді це схоже на розрив", — сказала вона, коли її рукав спав. І додала: "Я збираюся зняти її".

Аманда Сейфрід / Фото: Getty Images

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

Аманда Сейфрід / Фото: Associated Press

Нагадаємо, також на червону доріжку церемонії Critics' Choice Awards вийшли Кейт Гадсон, Аня Тейлор-Джой, Джулія Робертс, Кейт Бланшетт, Джулія Гарнер, Ель Фаннінг, Дженніфер Кулідж та багато інших знаменитостей.

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