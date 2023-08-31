Конфуз на червоній доріжці: відома супермодель з'явилася зі слідами від купальника на тілі

Вона одягла небесно-блакитну сукню та прикрасу в колір, але забула, використати сонцезахисні крем.

Італійська супермодель – 39-річна Б'янка Балті – з'явилася на червоній доріжці у день відкриття Венеційського кінофестивалю. Знаменита красуня продемонструвала розкішне вбрання у шифоновій сукні небесно-блакитного відтінку.

Сукня Б'янки розроблена брендом Ermanno Scervino. Вона не мала бретельок, була виконана з фактурної тканини, також у нього було елегантне драпування, шлейф та розріз на спідниці, який демонстрував її розкішні стрункі ноги.

Шию відомої моделі прикрашав масивний ювелірний виріб від бренду Pomellato. Прикраса була зроблена для колекції "Ода Мілану" і складалася із золотого ланцюга, діамантів та величезного топазу у центрі.

Б'янка Балті / Фото: Associated Press

Також Б'янка одягла сріблясті босоніжки, золоті сережки, кілька великих каблучок з діамантами та зробила макіяж з ніжними рум'янами, які підкреслювали її розкішну бронзову засмагу.

Б'янка Балті / Фото: Getty Images

Проте, сукня зірки зіграла з нею злий жарт, оскільки, ймовірно, перед заходом Б'янка відпочивала на пляжі і на тілі у неї залишилися білі "бретельки" від купальника, які було дуже видно, але вона вирішила їх ніяк не маскувати.

Б'янка Балті / Фото: Getty Images

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