ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
363
Час на прочитання
1 хв

Конфуз на червоній доріжці: Джордж Клуні кумедно поправляв шлейф дружині Амаль

На червоній доріжці Джордж вирішив допомогти дружині впоратися з вітром і став героєм кумедного відео.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Амаль і Джордж Клуні

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні, яка носить титул однієї з найгламурніших адвокаток і завжди викликає захоплення у світі моди, і цього разу не розчарувала. 28 серпня вона разом з чоловіком — актором Джорджем Клуні — вийшла на червону доріжку 82-го Венеційського кінофестивалю.

Амаль обрала для заходу вінтажну сукню від Jean-Louis Scherrer з тканини з ефектом пом’ятості. Це було вбрання з колекції весна-літо 1994 року. Образ адвокатки доповнили гламурні босоніжки від Aquazzura і сумка-клатч від Jimmy Choo.

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Дизайн сукні був незвичним, адже в неї не було бретелей, вона була прикрашена драпуваннями, ґудзиками та мала довгий шлейф. Але через те, що на вулиці був сильний вітер, шлейф неслухняно піднімався.

Джордж вирішив допомогти Амаль і поправити шлейф, кілька разів ударивши сукню, але це вийшло доволі комічно і потрапило на відео, яке ви можете подивитися нижче.

Пара відвідала разом прем’єру фільму режисера Ноа Баумбаха «Джей Келлі», в якому Джордж зіграв головну роль. Також у цій картині з’являться такі зірки, як Адам Сендлер, Айла Фішер та Ів Г’юсон.

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні та Джордж Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Getty Images

Джордж і Амаль Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Джордж і Амаль Клуні / © Associated Press

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль та Джордж Клуні / © Getty Images

Джордж і Амаль Клуні / © Getty Images

Джордж і Амаль Клуні / © Getty Images

Амаль Клуні та Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль Клуні та Джордж Клуні / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
363
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie