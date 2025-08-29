Конфуз на червоній доріжці: Джордж Клуні кумедно поправляв шлейф дружині Амаль

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Амаль Клуні, яка носить титул однієї з найгламурніших адвокаток і завжди викликає захоплення у світі моди, і цього разу не розчарувала. 28 серпня вона разом з чоловіком — актором Джорджем Клуні — вийшла на червону доріжку 82-го Венеційського кінофестивалю.

Амаль обрала для заходу вінтажну сукню від Jean-Louis Scherrer з тканини з ефектом пом’ятості. Це було вбрання з колекції весна-літо 1994 року. Образ адвокатки доповнили гламурні босоніжки від Aquazzura і сумка-клатч від Jimmy Choo.

Амаль і Джордж Клуні / © Associated Press

Дизайн сукні був незвичним, адже в неї не було бретелей, вона була прикрашена драпуваннями, ґудзиками та мала довгий шлейф. Але через те, що на вулиці був сильний вітер, шлейф неслухняно піднімався.

Джордж вирішив допомогти Амаль і поправити шлейф, кілька разів ударивши сукню, але це вийшло доволі комічно і потрапило на відео, яке ви можете подивитися нижче.

Пара відвідала разом прем’єру фільму режисера Ноа Баумбаха «Джей Келлі», в якому Джордж зіграв головну роль. Також у цій картині з’являться такі зірки, як Адам Сендлер, Айла Фішер та Ів Г’юсон.